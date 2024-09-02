Путин объяснил, почему СВО не заканчивается

Путин: СВО продолжается, потому что украинские власти не готовы к выборам
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Украинские власти не желают завершения конфликта, заявил Владимир Путин
Украинские власти не желают завершения конфликта, заявил Владимир Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин отметил, что СВО продолжается, так как украинские власти не выражают заинтересованности в прекращении боевых действий. Он пояснил, что если боевые действия прекратятся, им придется проводить выборы, к которым они не готовы. Об этом глава государства заявил на встрече со школьниками в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.

«Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы. Действующие власти явно к этому не готовы», — заявил Путин. Трансляцию встречи президента со школьниками ведет телеканал «Россия 24».

Он добавил, что шансы действующих украинских властей на переизбрание чрезвычайно малы. Для продолжения конфликта власти Украины устроили провокацию в Курской области, заключил Путин.

Украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции в декабре 2023 года заявлял, что не может провести выборы президента из-за продолжающегося военного конфликта. По мнению республиканца Ричарда Блэка, Зеленский избегает выборов, опасаясь конкуренции со стороны экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает Life.

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Президент России Владимир Путин отметил, что СВО продолжается, так как украинские власти не выражают заинтересованности в прекращении боевых действий. Он пояснил, что если боевые действия прекратятся, им придется проводить выборы, к которым они не готовы. Об этом глава государства заявил на встрече со школьниками в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла. «Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы. Действующие власти явно к этому не готовы», — заявил Путин. Трансляцию встречи президента со школьниками ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что шансы действующих украинских властей на переизбрание чрезвычайно малы. Для продолжения конфликта власти Украины устроили провокацию в Курской области, заключил Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции в декабре 2023 года заявлял, что не может провести выборы президента из-за продолжающегося военного конфликта. По мнению республиканца Ричарда Блэка, Зеленский избегает выборов, опасаясь конкуренции со стороны экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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