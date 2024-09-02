Президент России Владимир Путин отметил, что СВО продолжается, так как украинские власти не выражают заинтересованности в прекращении боевых действий. Он пояснил, что если боевые действия прекратятся, им придется проводить выборы, к которым они не готовы. Об этом глава государства заявил на встрече со школьниками в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.
«Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы. Действующие власти явно к этому не готовы», — заявил Путин. Трансляцию встречи президента со школьниками ведет телеканал «Россия 24».
Он добавил, что шансы действующих украинских властей на переизбрание чрезвычайно малы. Для продолжения конфликта власти Украины устроили провокацию в Курской области, заключил Путин.
Украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции в декабре 2023 года заявлял, что не может провести выборы президента из-за продолжающегося военного конфликта. По мнению республиканца Ричарда Блэка, Зеленский избегает выборов, опасаясь конкуренции со стороны экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает Life.
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