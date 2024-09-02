Боец СВО, вырубивший незнакомца в центре Екатеринбурга, сам сдался полиции

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Бойцу около 30 лет (архивное фото) Фото:

Ветеран российской спецоперации на Украине, отправивший незнакомца в реанимацию, якобы заступаясь за неизвестную ему девушку в центре Екатеринбурга, сам сдался полиции. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«После драки военный наткнулся на полицейского в центре города и рассказал ему о случившемся», — сказал собеседник агентства. Кроме того, боец СВО сам вызвал скорую помощь пострадавшему.

Тот получил множественные травмы, гематомы, перелом основания черепа и ушибы. Инцидент произошел утром 1 сентября. Комментарии от силовых структур ожидаются.

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Ветеран российской спецоперации на Украине, отправивший незнакомца в реанимацию, якобы заступаясь за неизвестную ему девушку в центре Екатеринбурга, сам сдался полиции. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «После драки военный наткнулся на полицейского в центре города и рассказал ему о случившемся», — сказал собеседник агентства. Кроме того, боец СВО сам вызвал скорую помощь пострадавшему. Тот получил множественные травмы, гематомы, перелом основания черепа и ушибы. Инцидент произошел утром 1 сентября. Комментарии от силовых структур ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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