Боец СВО, вырубивший незнакомца в центре Екатеринбурга, сам сдался полиции

Бойцу около 30 лет (архивное фото)
Ветеран российской спецоперации на Украине, отправивший незнакомца в реанимацию, якобы заступаясь за неизвестную ему девушку в центре Екатеринбурга, сам сдался полиции. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«После драки военный наткнулся на полицейского в центре города и рассказал ему о случившемся», — сказал собеседник агентства. Кроме того, боец СВО сам вызвал скорую помощь пострадавшему.
Тот получил множественные травмы, гематомы, перелом основания черепа и ушибы. Инцидент произошел утром 1 сентября. Комментарии от силовых структур ожидаются.
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