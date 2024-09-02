Что известно о бойце СВО, который вырубил незнакомца в центре Екатеринбурга

Пулеметчик с СВО, отправивший екатеринбуржца в реанимацию, был трижды судим

02 сентября 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Мужчина приехал в Екатеринбург для прохождения врачебной комиссии (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Участник российской спецоперации на Украине, жестко вырубивший екатеринбуржца утром 1 сентября, был трижды судим. В столицу Урала он прилетел неделю назад, чтобы пройти военно-врачебную комиссию после ранения. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города. «Военный заключил контракт с одной из частей Екатеринбурга в январе. Ранее был трижды судим за угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу. Последнее наказание отбывал условно. Он вернулся в столицу Урала в 20-х числах августа», — рассказал собеседник агентства. Солдат родом из Красноярского края. Служит в звании рядового — пулеметчиком. Инцидент произошел на улице Малышева. По предварительным данным, военный один раз ударил незнакомца, заступаясь за неизвестную ему девушку. Пострадавший получил множественные травмы, сейчас находится в реанимации. Комментарии от свердловских силовых структур ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник российской спецоперации на Украине, жестко вырубивший екатеринбуржца утром 1 сентября, был трижды судим. В столицу Урала он прилетел неделю назад, чтобы пройти военно-врачебную комиссию после ранения. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города. «Военный заключил контракт с одной из частей Екатеринбурга в январе. Ранее был трижды судим за угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу. Последнее наказание отбывал условно. Он вернулся в столицу Урала в 20-х числах августа», — рассказал собеседник агентства. Солдат родом из Красноярского края. Служит в звании рядового — пулеметчиком. Инцидент произошел на улице Малышева. По предварительным данным, военный один раз ударил незнакомца, заступаясь за неизвестную ему девушку. Пострадавший получил множественные травмы, сейчас находится в реанимации. Комментарии от свердловских силовых структур ожидаются.