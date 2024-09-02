Что известно о бойце СВО, который вырубил незнакомца в центре Екатеринбурга

Пулеметчик с СВО, отправивший екатеринбуржца в реанимацию, был трижды судим
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, каска, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Мужчина приехал в Екатеринбург для прохождения врачебной комиссии (архивное фото) Фото:

Участник российской спецоперации на Украине, жестко вырубивший екатеринбуржца утром 1 сентября, был трижды судим. В столицу Урала он прилетел неделю назад, чтобы пройти военно-врачебную комиссию после ранения. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города.

«Военный заключил контракт с одной из частей Екатеринбурга в январе. Ранее был трижды судим за угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу. Последнее наказание отбывал условно. Он вернулся в столицу Урала в 20-х числах августа», — рассказал собеседник агентства.

Солдат родом из Красноярского края. Служит в звании рядового — пулеметчиком.

Инцидент произошел на улице Малышева. По предварительным данным, военный один раз ударил незнакомца, заступаясь за неизвестную ему девушку. Пострадавший получил множественные травмы, сейчас находится в реанимации. Комментарии от свердловских силовых структур ожидаются.

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Участник российской спецоперации на Украине, жестко вырубивший екатеринбуржца утром 1 сентября, был трижды судим. В столицу Урала он прилетел неделю назад, чтобы пройти военно-врачебную комиссию после ранения. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города. «Военный заключил контракт с одной из частей Екатеринбурга в январе. Ранее был трижды судим за угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу. Последнее наказание отбывал условно. Он вернулся в столицу Урала в 20-х числах августа», — рассказал собеседник агентства. Солдат родом из Красноярского края. Служит в звании рядового — пулеметчиком. Инцидент произошел на улице Малышева. По предварительным данным, военный один раз ударил незнакомца, заступаясь за неизвестную ему девушку. Пострадавший получил множественные травмы, сейчас находится в реанимации. Комментарии от свердловских силовых структур ожидаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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