Что известно о бойце СВО, который вырубил незнакомца в центре Екатеринбурга

Участник российской спецоперации на Украине, жестко вырубивший екатеринбуржца утром 1 сентября, был трижды судим. В столицу Урала он прилетел неделю назад, чтобы пройти военно-врачебную комиссию после ранения. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города.
«Военный заключил контракт с одной из частей Екатеринбурга в январе. Ранее был трижды судим за угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу. Последнее наказание отбывал условно. Он вернулся в столицу Урала в 20-х числах августа», — рассказал собеседник агентства.
Солдат родом из Красноярского края. Служит в звании рядового — пулеметчиком.
Инцидент произошел на улице Малышева. По предварительным данным, военный один раз ударил незнакомца, заступаясь за неизвестную ему девушку. Пострадавший получил множественные травмы, сейчас находится в реанимации. Комментарии от свердловских силовых структур ожидаются.
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