Куйвашева умилили на линейке в самой дорогой школе Екатеринбурга. Фото, видео

Губернатор Куйвашев выступил перед учениками нового лицея в Солнечном
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Россия. Екатеринбург. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний (1 сентября) в Губернаторском лицее., губернаторский лицей
Евгений Куйвашев приложил значительные усилия, чтобы комплекс появился Фото:

Открыв уникальную для всего Урала школу №300, глава Свердловской области Евгений Куйвашев переместился в новый губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга — чтобы стать героем самой милой церемонии дня. Ему вручили плюшевого соболя, передает корреспондент URA.RU.

«Спасибо, что поддерживаете нас на этом пути», — сказала девочка-первоклассница. Другая юная школьница, описывая подарок, отметила, что соболя «с любовью сшили педагоги». Куйвашеву также предложили оставить напутствие в специальной книге. Он, естественно, это сделал.

В своей торжественной речи губернатор назвал лицей «одним из самых многообещающих образовательных учреждений города». И заявил, что убежден, что шикарное здание станет новой точкой притяжения для талантливой молодежи. Вместе с Куйвашевым на церемонии были его «социальный» зам Павел Креков, депутат Госдумы Антон Шипулин, глава «Сима-ленда» Андрей Симановский.

Россия. Екатеринбург. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний (1 сентября) в Губернаторском лицее.
Соболя сшили педагоги
Фото:
Россия. Екатеринбург. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний (1 сентября) в Губернаторском лицее.
Звонок подавали тройняшки
Фото:
Россия. Екатеринбург. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний (1 сентября) в Губернаторском лицее.
В лицее для занятий есть все
Фото:
Россия. Екатеринбург. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний (1 сентября) в Губернаторском лицее.
Фото:
Россия. Екатеринбург. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний (1 сентября) в Губернаторском лицее.
Фото:
Россия. Екатеринбург. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний (1 сентября) в Губернаторском лицее.
Фото:
Россия. Екатеринбург. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний (1 сентября) в Губернаторском лицее.
Фото:

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Открыв уникальную для всего Урала школу №300, глава Свердловской области Евгений Куйвашев переместился в новый губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга — чтобы стать героем самой милой церемонии дня. Ему вручили плюшевого соболя, передает корреспондент URA.RU. «Спасибо, что поддерживаете нас на этом пути», — сказала девочка-первоклассница. Другая юная школьница, описывая подарок, отметила, что соболя «с любовью сшили педагоги». Куйвашеву также предложили оставить напутствие в специальной книге. Он, естественно, это сделал. В своей торжественной речи губернатор назвал лицей «одним из самых многообещающих образовательных учреждений города». И заявил, что убежден, что шикарное здание станет новой точкой притяжения для талантливой молодежи. Вместе с Куйвашевым на церемонии были его «социальный» зам Павел Креков, депутат Госдумы Антон Шипулин, глава «Сима-ленда» Андрей Симановский.
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