Куйвашева умилили на линейке в самой дорогой школе Екатеринбурга. Фото, видео

Губернатор Куйвашев выступил перед учениками нового лицея в Солнечном

02 сентября 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев приложил значительные усилия, чтобы комплекс появился Фото: Ирина Гершина © URA.RU Открыв уникальную для всего Урала школу №300, глава Свердловской области Евгений Куйвашев переместился в новый губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга — чтобы стать героем самой милой церемонии дня. Ему вручили плюшевого соболя, передает корреспондент URA.RU. «Спасибо, что поддерживаете нас на этом пути», — сказала девочка-первоклассница. Другая юная школьница, описывая подарок, отметила, что соболя «с любовью сшили педагоги». Куйвашеву также предложили оставить напутствие в специальной книге. Он, естественно, это сделал. В своей торжественной речи губернатор назвал лицей «одним из самых многообещающих образовательных учреждений города». И заявил, что убежден, что шикарное здание станет новой точкой притяжения для талантливой молодежи. Вместе с Куйвашевым на церемонии были его «социальный» зам Павел Креков, депутат Госдумы Антон Шипулин, глава «Сима-ленда» Андрей Симановский. Соболя сшили педагоги Фото: Ирина Гершина © URA.RU Звонок подавали тройняшки Фото: Ирина Гершина © URA.RU В лицее для занятий есть все Фото: Ирина Гершина © URA.RU Фото: Ирина Гершина © URA.RU Фото: Ирина Гершина © URA.RU Фото: Ирина Гершина © URA.RU Фото: Ирина Гершина © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Открыв уникальную для всего Урала школу №300, глава Свердловской области Евгений Куйвашев переместился в новый губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга — чтобы стать героем самой милой церемонии дня. Ему вручили плюшевого соболя, передает корреспондент URA.RU. «Спасибо, что поддерживаете нас на этом пути», — сказала девочка-первоклассница. Другая юная школьница, описывая подарок, отметила, что соболя «с любовью сшили педагоги». Куйвашеву также предложили оставить напутствие в специальной книге. Он, естественно, это сделал. В своей торжественной речи губернатор назвал лицей «одним из самых многообещающих образовательных учреждений города». И заявил, что убежден, что шикарное здание станет новой точкой притяжения для талантливой молодежи. Вместе с Куйвашевым на церемонии были его «социальный» зам Павел Креков, депутат Госдумы Антон Шипулин, глава «Сима-ленда» Андрей Симановский.