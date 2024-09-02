ВС РФ освободили Скучное в ДНР

02 сентября 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

Солдаты ВС РФ освободили Птичье в ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Российские военные освободили населенный пункт Скучное в ДНР. Об этом пишут журналисты. «ВС РФ освободили Скучное», — передает РИА Новости. Оно расположено в ДНР. В настоящий момент на донецком направлении проходят основные боевые действия. Накануне в Минобороны рассказали, что солдаты ВС РФ также освободили поселок Птичье на этом фронтовом участке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные освободили населенный пункт Скучное в ДНР. Об этом пишут журналисты. «ВС РФ освободили Скучное», — передает РИА Новости. Оно расположено в ДНР. В настоящий момент на донецком направлении проходят основные боевые действия. Накануне в Минобороны рассказали, что солдаты ВС РФ также освободили поселок Птичье на этом фронтовом участке.