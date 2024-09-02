ВС РФ освободили Скучное в ДНР

Солдаты ВС РФ освободили Птичье в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Скучное в ДНР. Об этом пишут журналисты.
«ВС РФ освободили Скучное», — передает РИА Новости. Оно расположено в ДНР.
В настоящий момент на донецком направлении проходят основные боевые действия. Накануне в Минобороны рассказали, что солдаты ВС РФ также освободили поселок Птичье на этом фронтовом участке.
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