ВС РФ освободили Скучное в ДНР

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, армия, военные, блокпост, украина, мариуполь, война, флаг днр, военнослужащий, вежливые люди, солдат, сво, специальная военная операция
Солдаты ВС РФ освободили Птичье в ДНР Фото:

Российские военные освободили населенный пункт Скучное в ДНР. Об этом пишут журналисты.

«ВС РФ освободили Скучное», — передает РИА Новости. Оно расположено в ДНР.

В настоящий момент на донецком направлении проходят основные боевые действия. Накануне в Минобороны рассказали, что солдаты ВС РФ также освободили поселок Птичье на этом фронтовом участке.

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Российские военные освободили населенный пункт Скучное в ДНР. Об этом пишут журналисты. «ВС РФ освободили Скучное», — передает РИА Новости. Оно расположено в ДНР. В настоящий момент на донецком направлении проходят основные боевые действия. Накануне в Минобороны рассказали, что солдаты ВС РФ также освободили поселок Птичье на этом фронтовом участке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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