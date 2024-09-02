Клава Кока, митрополит и Витя АК-47 — какими были в школе известные свердловчане. Фото

Клава Кока и другие уральские персоны поделились школьными фото

02 сентября 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Витя АК-47 учился на тройки и занимался музыкой Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловские политики, звезды и блогеры не прошли мимо Дня знаний: в честь праздника многие из них вспомнили, какими они были в детстве, как учились и чем увлекались. URA.RU собрало подборку школьных фотографий тех, кто известен в регионе и по всей России. Клава Кока Певица призналась, что в Екатеринбурге она училась на одни пятерки. А вот в старших классах, когда переехала в Москву, зазналась, потому что ее выступления стали показывать по телевизору. «Я помню это классное ощущение, когда приходишь в школу и все знают, что ты ночью выступала где-то в клубе. Именно тогда у меня случилась первая звездная болезнь, я начала на всех смотреть немного свысока. Думала, что я какая-то особенная. Сейчас смешно, конечно, это вспоминать», — рассказала изданию Super Клава. Знала ли это девочка, что в будущем станет популярной певицей Фото: klavacoca в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Света Ананас Блогер поделилась с URA.RU, что в школе была спортсменкой. «Могла даже физкультуру проводить в своей школе и хотела стать учителем физкультуры. В принципе стала, только фитнес-тренером. Училась плохо, но мне это никак не мешало. В школе была звездой, хоть я школу не любила — она меня обессиливала», — рассказала Света Ананас. Блогер с первого класса занималась спортом и была звездой школы Фото предоставлено Светой Ананас Анастасия Горбунова Модель и обладательница бюста размера 65J училась в школе №46 в Екатеринбурге. В честь Дня знаний девушка поделилась кадрами с той поры. «Почему-то у меня нет ни одной фотографии с 1 Сентября из школы. Фотографии очень важны. Настроение поднимают», — написала Анастасия в соцсетях. Легко ли догадаться, где слева на фото Анастасия? Фото: lady_gorbunova в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Сергей Светлаков Шоумен, продюсер и актер давно не вспоминал в своих соцсетях школу. Последний раз он выкладывал фото себя первоклассника четыре года назад. «Были очень тяжелые гладиолусы, но самые нарядные… Страшно, волнительно и очень интересно было, что там во дворе моей школы номер 2 (155 сейчас)?» — писал тогда Светлаков. «На фото: я первоклассник», — подписал пост Светлаков Фото: ssvetlakov в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Витя АК-47 Виктор Гостюхин учился в школе №9 города Березовский и о себе рассказывал, что был «тот еще фрукт». Таким же был и первый псевдоним артиста в подростковом возрасте — МС Виноград. Тогда он читал о безответной любви, трудностях жизни подростка и учился на тройки. Таким будущий рэпер был в школьные годы Фото: vityaak в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Максим Иванов Свердловский депутат Госдумы поделился фотографией со времен, когда он был первоклассником, поздравил учителей и оставил пожелания родителям. «От всей души желаю учителям России новых успехов, неисчерпаемых сил и радости от общения с нашими детьми. А коллегам-родителям — терпения и только терпения. Важно помнить, что чем больше мы отдаем своим детям, тем больше наши выросшие дети отдадут миру», — написал депутат в соцсетях. Фото: telegram-канал Максима Иванова Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений «Всем, кто сегодня идет в школу, желаю приобрести в наступающем учебном [году] множество полезных знаний. Они не только пригодятся в жизни, но сделают нас лучше, умнее и мудрее. С Днем знаний», — написал митрополит. Фото: telegram-канал митрополита Евгения Владислав Пинаев Мэр Нижнего Тагила тоже присоединился к флешмобу в честь 1 Сентября. «Школьные годы чудесные! Поздравляю с Днем знаний», — подписал фото Пинаев. Фото: страница Владислава Пинаева во «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские политики, звезды и блогеры не прошли мимо Дня знаний: в честь праздника многие из них вспомнили, какими они были в детстве, как учились и чем увлекались. URA.RU собрало подборку школьных фотографий тех, кто известен в регионе и по всей России. Певица призналась, что в Екатеринбурге она училась на одни пятерки. А вот в старших классах, когда переехала в Москву, зазналась, потому что ее выступления стали показывать по телевизору. «Я помню это классное ощущение, когда приходишь в школу и все знают, что ты ночью выступала где-то в клубе. Именно тогда у меня случилась первая звездная болезнь, я начала на всех смотреть немного свысока. Думала, что я какая-то особенная. Сейчас смешно, конечно, это вспоминать», — рассказала изданию Super Клава. Блогер поделилась с URA.RU, что в школе была спортсменкой. «Могла даже физкультуру проводить в своей школе и хотела стать учителем физкультуры. В принципе стала, только фитнес-тренером. Училась плохо, но мне это никак не мешало. В школе была звездой, хоть я школу не любила — она меня обессиливала», — рассказала Света Ананас. Модель и обладательница бюста размера 65J училась в школе №46 в Екатеринбурге. В честь Дня знаний девушка поделилась кадрами с той поры. «Почему-то у меня нет ни одной фотографии с 1 Сентября из школы. Фотографии очень важны. Настроение поднимают», — написала Анастасия в соцсетях. Шоумен, продюсер и актер давно не вспоминал в своих соцсетях школу. Последний раз он выкладывал фото себя первоклассника четыре года назад. «Были очень тяжелые гладиолусы, но самые нарядные… Страшно, волнительно и очень интересно было, что там во дворе моей школы номер 2 (155 сейчас)?» — писал тогда Светлаков. Виктор Гостюхин учился в школе №9 города Березовский и о себе рассказывал, что был «тот еще фрукт». Таким же был и первый псевдоним артиста в подростковом возрасте — МС Виноград. Тогда он читал о безответной любви, трудностях жизни подростка и учился на тройки. Свердловский депутат Госдумы поделился фотографией со времен, когда он был первоклассником, поздравил учителей и оставил пожелания родителям. «От всей души желаю учителям России новых успехов, неисчерпаемых сил и радости от общения с нашими детьми. А коллегам-родителям — терпения и только терпения. Важно помнить, что чем больше мы отдаем своим детям, тем больше наши выросшие дети отдадут миру», — написал депутат в соцсетях. «Всем, кто сегодня идет в школу, желаю приобрести в наступающем учебном [году] множество полезных знаний. Они не только пригодятся в жизни, но сделают нас лучше, умнее и мудрее. С Днем знаний», — написал митрополит. Мэр Нижнего Тагила тоже присоединился к флешмобу в честь 1 Сентября. «Школьные годы чудесные! Поздравляю с Днем знаний», — подписал фото Пинаев.