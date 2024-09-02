Пьяная челябинка погибла, упав с пятого этажа

02 сентября 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Женщина выпала с балкона пятого этажа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске пьяная местная жительница погибла, упав с пятого этажа. Как рассказал URA.RU источник, смерть наступила мгновенно. «Женщина выпила и пошла на балкон квартиры, расположенный на пятом этаже. Там она не удержалась и полетела вниз. От полученных при падении травм женщина скончалась на месте», — рассказал источник. На момент смерти женщине было 39 лет. У нее осталась 20-летняя дочь. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске пьяная местная жительница погибла, упав с пятого этажа. Как рассказал URA.RU источник, смерть наступила мгновенно. «Женщина выпила и пошла на балкон квартиры, расположенный на пятом этаже. Там она не удержалась и полетела вниз. От полученных при падении травм женщина скончалась на месте», — рассказал источник. На момент смерти женщине было 39 лет. У нее осталась 20-летняя дочь. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.