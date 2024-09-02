Пьяная челябинка погибла, упав с пятого этажа

Женщина выпала с балкона пятого этажа
В Челябинске пьяная местная жительница погибла, упав с пятого этажа. Как рассказал URA.RU источник, смерть наступила мгновенно.
«Женщина выпила и пошла на балкон квартиры, расположенный на пятом этаже. Там она не удержалась и полетела вниз. От полученных при падении травм женщина скончалась на месте», — рассказал источник.
На момент смерти женщине было 39 лет. У нее осталась 20-летняя дочь.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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