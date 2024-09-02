Пьяная челябинка погибла, упав с пятого этажа

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Академ Риверсайд Челябинск, жилье, академ риверсайд, дом
Женщина выпала с балкона пятого этажа Фото:

В Челябинске пьяная местная жительница погибла, упав с пятого этажа. Как рассказал URA.RU источник, смерть наступила мгновенно.

«Женщина выпила и пошла на балкон квартиры, расположенный на пятом этаже. Там она не удержалась и полетела вниз. От полученных при падении травм женщина скончалась на месте», — рассказал источник.

На момент смерти женщине было 39 лет. У нее осталась 20-летняя дочь.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Челябинске пьяная местная жительница погибла, упав с пятого этажа. Как рассказал URA.RU источник, смерть наступила мгновенно. «Женщина выпила и пошла на балкон квартиры, расположенный на пятом этаже. Там она не удержалась и полетела вниз. От полученных при падении травм женщина скончалась на месте», — рассказал источник. На момент смерти женщине было 39 лет. У нее осталась 20-летняя дочь. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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