В строящемся квартале «Екатеринбург-Сити» возводят уникальный небоскреб из трубобетона. Концепцию, которую еще никто не реализовывал на территории РФ, презентовали на форуме 100+ TechnoBuild, передает корреспондент URA.RU.
«Этот небоскреб возводится с помощью трубобетонной опорно-стержневой системы, разработал которую НТЗМК (Нижнетагильский завод металлических конструкций, — прим. ред.) специально для проекта. Данная технология обеспечивает устойчивость и прочность конструкций высотных зданий. То есть каркас высотки будет состоять из стальных труб, которые внутри заполнены армированным бетоном», — рассказал директор компании «Структура Эксперт», проектирующей высотку, Вячеслав Парфенов.
По его словам, такие конструкции позволят не только снизить затраты на возведение здания, но и существенно сократят сроки работ и увеличат безопасность. Планируется, что 26-этажный офисник площадью более 67 тысяч квадратных метров появится в 2027 году.
А уже в следующем году в «Екатеринбург-Сити» появится гастроном «Главный». Свои двери там откроют восемь полноценных ресторанов и около 30 корнеров.
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