В «Екатеринбург-Сити» построят небоскреб, каких еще не было в России. Фото

В центре Екатеринбурга появится первая в стране высотка из трубобетона
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100-метровое здание появится в квартале «Екатеринбург-Сити» Фото:
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Строительная выставка 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

В строящемся квартале «Екатеринбург-Сити» возводят уникальный небоскреб из трубобетона. Концепцию, которую еще никто не реализовывал на территории РФ, презентовали на форуме 100+ TechnoBuild, передает корреспондент URA.RU.

«Этот небоскреб возводится с помощью трубобетонной опорно-стержневой системы, разработал которую НТЗМК (Нижнетагильский завод металлических конструкций, — прим. ред.) специально для проекта. Данная технология обеспечивает устойчивость и прочность конструкций высотных зданий. То есть каркас высотки будет состоять из стальных труб, которые внутри заполнены армированным бетоном», — рассказал директор компании «Структура Эксперт», проектирующей высотку, Вячеслав Парфенов.

По его словам, такие конструкции позволят не только снизить затраты на возведение здания, но и существенно сократят сроки работ и увеличат безопасность. Планируется, что 26-этажный офисник площадью более 67 тысяч квадратных метров появится в 2027 году.

А уже в следующем году в «Екатеринбург-Сити» появится гастроном «Главный». Свои двери там откроют восемь полноценных ресторанов и около 30 корнеров.

Небоскреб появится в 2027-м
Небоскреб появится в 2027-м
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В строящемся квартале «Екатеринбург-Сити» возводят уникальный небоскреб из трубобетона. Концепцию, которую еще никто не реализовывал на территории РФ, презентовали на форуме 100+ TechnoBuild, передает корреспондент URA.RU. «Этот небоскреб возводится с помощью трубобетонной опорно-стержневой системы, разработал которую НТЗМК (Нижнетагильский завод металлических конструкций, — прим. ред.) специально для проекта. Данная технология обеспечивает устойчивость и прочность конструкций высотных зданий. То есть каркас высотки будет состоять из стальных труб, которые внутри заполнены армированным бетоном», — рассказал директор компании «Структура Эксперт», проектирующей высотку, Вячеслав Парфенов. По его словам, такие конструкции позволят не только снизить затраты на возведение здания, но и существенно сократят сроки работ и увеличат безопасность. Планируется, что 26-этажный офисник площадью более 67 тысяч квадратных метров появится в 2027 году. А уже в следующем году в «Екатеринбург-Сити» появится гастроном «Главный». Свои двери там откроют восемь полноценных ресторанов и около 30 корнеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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