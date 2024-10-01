В «Екатеринбург-Сити» построят небоскреб, каких еще не было в России. Фото

В центре Екатеринбурга появится первая в стране высотка из трубобетона

01 октября 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

100-метровое здание появится в квартале «Екатеринбург-Сити» Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Строительная выставка 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге В строящемся квартале «Екатеринбург-Сити» возводят уникальный небоскреб из трубобетона. Концепцию, которую еще никто не реализовывал на территории РФ, презентовали на форуме 100+ TechnoBuild, передает корреспондент URA.RU. «Этот небоскреб возводится с помощью трубобетонной опорно-стержневой системы, разработал которую НТЗМК (Нижнетагильский завод металлических конструкций, — прим. ред.) специально для проекта. Данная технология обеспечивает устойчивость и прочность конструкций высотных зданий. То есть каркас высотки будет состоять из стальных труб, которые внутри заполнены армированным бетоном», — рассказал директор компании «Структура Эксперт», проектирующей высотку, Вячеслав Парфенов. По его словам, такие конструкции позволят не только снизить затраты на возведение здания, но и существенно сократят сроки работ и увеличат безопасность. Планируется, что 26-этажный офисник площадью более 67 тысяч квадратных метров появится в 2027 году. А уже в следующем году в «Екатеринбург-Сити» появится гастроном «Главный». Свои двери там откроют восемь полноценных ресторанов и около 30 корнеров. Небоскреб появится в 2027-м Фото: проектная документация Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В строящемся квартале «Екатеринбург-Сити» возводят уникальный небоскреб из трубобетона. Концепцию, которую еще никто не реализовывал на территории РФ, презентовали на форуме 100+ TechnoBuild, передает корреспондент URA.RU. «Этот небоскреб возводится с помощью трубобетонной опорно-стержневой системы, разработал которую НТЗМК (Нижнетагильский завод металлических конструкций, — прим. ред.) специально для проекта. Данная технология обеспечивает устойчивость и прочность конструкций высотных зданий. То есть каркас высотки будет состоять из стальных труб, которые внутри заполнены армированным бетоном», — рассказал директор компании «Структура Эксперт», проектирующей высотку, Вячеслав Парфенов. По его словам, такие конструкции позволят не только снизить затраты на возведение здания, но и существенно сократят сроки работ и увеличат безопасность. Планируется, что 26-этажный офисник площадью более 67 тысяч квадратных метров появится в 2027 году. А уже в следующем году в «Екатеринбург-Сити» появится гастроном «Главный». Свои двери там откроют восемь полноценных ресторанов и около 30 корнеров.