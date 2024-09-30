Общество Мэрия озвучила, когда откроется гигантский гастромолл в «Екатеринбург-Сити». Фото Гастромолл в «Екатеринбург-Сити» откроется в 2025 году 01 октября 2024 в 11:17 Размер текста - 17 + Управлять гастрорынком будет команда Руслана Мухаметшина (рестораны Breadway и The Barbara) Фото предоставлено «УГМК-Застройщик» Гастроном «Главный» откроется в центре Екатеринбурга в 2025 году. Об этом в ходе заседания комиссии думы по экономическому развитию рассказал глава департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин, передает корреспондент URA.RU. «В 2025 году планируется открытие гастронома в квартале „Екатеринбург-Сити“, на перекрестке Боевых Дружин и Октябрьской революции. Общей площадью 28 тысяч квадратных метров», — заявил Чаплыгин. По его словам, в гастромолле расположится восемь полноценных ресторанов и около 30 корнеров. На первом этаже установят сцену с большим экраном для проведения культурных программ, мастер-классов, концертов. Фото предоставлено «УГМК-Застройщик» Фото предоставлено «УГМК-Застройщик» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Гастроном «Главный» откроется в центре Екатеринбурга в 2025 году. Об этом в ходе заседания комиссии думы по экономическому развитию рассказал глава департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин, передает корреспондент URA.RU. «В 2025 году планируется открытие гастронома в квартале „Екатеринбург-Сити“, на перекрестке Боевых Дружин и Октябрьской революции. Общей площадью 28 тысяч квадратных метров», — заявил Чаплыгин. По его словам, в гастромолле расположится восемь полноценных ресторанов и около 30 корнеров. На первом этаже установят сцену с большим экраном для проведения культурных программ, мастер-классов, концертов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям