Гастроном «Главный» откроется в центре Екатеринбурга в 2025 году. Об этом в ходе заседания комиссии думы по экономическому развитию рассказал глава департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин, передает корреспондент URA.RU.
«В 2025 году планируется открытие гастронома в квартале „Екатеринбург-Сити“, на перекрестке Боевых Дружин и Октябрьской революции. Общей площадью 28 тысяч квадратных метров», — заявил Чаплыгин.
По его словам, в гастромолле расположится восемь полноценных ресторанов и около 30 корнеров. На первом этаже установят сцену с большим экраном для проведения культурных программ, мастер-классов, концертов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!