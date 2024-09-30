30 сентября 2024

Мэрия озвучила, когда откроется гигантский гастромолл в «Екатеринбург-Сити». Фото

Гастромолл в «Екатеринбург-Сити» откроется в 2025 году
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Управлять гастрорынком будет команда Руслана Мухаметшина (рестораны Breadway и The Barbara)
Управлять гастрорынком будет команда Руслана Мухаметшина (рестораны Breadway и The Barbara)

Гастроном «Главный» откроется в центре Екатеринбурга в 2025 году. Об этом в ходе заседания комиссии думы по экономическому развитию рассказал глава департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин, передает корреспондент URA.RU.

«В 2025 году планируется открытие гастронома в квартале „Екатеринбург-Сити“, на перекрестке Боевых Дружин и Октябрьской революции. Общей площадью 28 тысяч квадратных метров», — заявил Чаплыгин.

По его словам, в гастромолле расположится восемь полноценных ресторанов и около 30 корнеров. На первом этаже установят сцену с большим экраном для проведения культурных программ, мастер-классов, концертов.

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Гастроном «Главный» откроется в центре Екатеринбурга в 2025 году. Об этом в ходе заседания комиссии думы по экономическому развитию рассказал глава департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин, передает корреспондент URA.RU. «В 2025 году планируется открытие гастронома в квартале „Екатеринбург-Сити“, на перекрестке Боевых Дружин и Октябрьской революции. Общей площадью 28 тысяч квадратных метров», — заявил Чаплыгин. По его словам, в гастромолле расположится восемь полноценных ресторанов и около 30 корнеров. На первом этаже установят сцену с большим экраном для проведения культурных программ, мастер-классов, концертов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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