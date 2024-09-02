В Челябинске открыто движение трамваев через Теплотехнический институт. Это связано с завершением укладки путей на прямом участке проспекта Победы, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«В Челябинске открыто движение трамваев через Теплотехнический институт. Рабочие завершили укладку путей на прямом участке проспекта Победы», — сообщается на сайте.
Со 2 сентября №3 трамвай направлен по маршруту: Депо 2 — Российская — Автовокзал Центральный, трамвай №15 будет курсировать по обычному маршруту: Чичерина — ЧТЗ. А №16 трамвай направят по улицам Чичерина — Российская — Автовокзал Центральный, № 22 пойдет по улицам Чистопольская — Российская — Карла Маркса — Чичерина.
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