В Челябинске возобновили движение трамваев через Телотехнический институт. Фото

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Рабочие завершили укладку путей на прямом участке проспекта Победы
Рабочие завершили укладку путей на прямом участке проспекта Победы Фото:

В Челябинске открыто движение трамваев через Теплотехнический институт. Это связано с завершением укладки путей на прямом участке проспекта Победы, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В Челябинске открыто движение трамваев через Теплотехнический институт. Рабочие завершили укладку путей на прямом участке проспекта Победы», — сообщается на сайте.

Со 2 сентября №3 трамвай направлен по маршруту: Депо 2 — Российская — Автовокзал Центральный, трамвай №15 будет курсировать по обычному маршруту: Чичерина — ЧТЗ. А №16 трамвай направят по улицам Чичерина — Российская — Автовокзал Центральный, № 22 пойдет по улицам Чистопольская — Российская — Карла Маркса — Чичерина.

Трамваи на теплотехническом институте пойдут по привычным маршрутам
Трамваи на теплотехническом институте пойдут по привычным маршрутам
Фото:

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В Челябинске открыто движение трамваев через Теплотехнический институт. Это связано с завершением укладки путей на прямом участке проспекта Победы, сообщили в пресс-службе перевозчика. «В Челябинске открыто движение трамваев через Теплотехнический институт. Рабочие завершили укладку путей на прямом участке проспекта Победы», — сообщается на сайте. Со 2 сентября №3 трамвай направлен по маршруту: Депо 2 — Российская — Автовокзал Центральный, трамвай №15 будет курсировать по обычному маршруту: Чичерина — ЧТЗ. А №16 трамвай направят по улицам Чичерина — Российская — Автовокзал Центральный, № 22 пойдет по улицам Чистопольская — Российская — Карла Маркса — Чичерина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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