Выбрано место для памятника Балабанову в Екатеринбурге. Фото

Памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову поставят в центре Екатеринбурга
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Алексей Орлов в школе. Екатеринбург, балабанов алексей, памятная доска балабанов
Памятник Балабанову хотят открыть осенью (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге перед Свердловской киностудией откроют памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову. Такое решение было принято в ходе заседания комиссии по топонимике, рассказал депутат гордумы Дмитрий Сергин.

«Перед киностудией установят памятник Алексею Балабанову. Таковы итоги пятничного заседания комиссии по топонимике», — написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Монумент планируют открыть осенью.

Идею установки памятника мэру Алексей Орлову предложили в начале августа на заседании «Совета неравнодушных горожан». Макет представил директор екатеринбургского филиала «Нашего радио» Олег Гененфельд. Открытие приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба, которое будет 2026 году.

Открытие приурочили к 40-летию со дня основания Свердловского рок-клуба
Открытие приурочили к 40-летию со дня основания Свердловского рок-клуба
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В Екатеринбурге перед Свердловской киностудией откроют памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову. Такое решение было принято в ходе заседания комиссии по топонимике, рассказал депутат гордумы Дмитрий Сергин. «Перед киностудией установят памятник Алексею Балабанову. Таковы итоги пятничного заседания комиссии по топонимике», — написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Монумент планируют открыть осенью. Идею установки памятника мэру Алексей Орлову предложили в начале августа на заседании «Совета неравнодушных горожан». Макет представил директор екатеринбургского филиала «Нашего радио» Олег Гененфельд. Открытие приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба, которое будет 2026 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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