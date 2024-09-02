В Екатеринбурге перед Свердловской киностудией откроют памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову. Такое решение было принято в ходе заседания комиссии по топонимике, рассказал депутат гордумы Дмитрий Сергин.
«Перед киностудией установят памятник Алексею Балабанову. Таковы итоги пятничного заседания комиссии по топонимике», — написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Монумент планируют открыть осенью.
Идею установки памятника мэру Алексей Орлову предложили в начале августа на заседании «Совета неравнодушных горожан». Макет представил директор екатеринбургского филиала «Нашего радио» Олег Гененфельд. Открытие приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба, которое будет 2026 году.
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