В мире Украина В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на курском направлении За сутки ВС РФ ликвидировали 350 военных ВСУ в Курской области 02 сентября 2024 в 16:20 Размер текста - 17 + Потери ВСУ под Курском выросли до 350 солдат за сутки, сообщили в МО РФ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ За прошедшие сутки ВС РФ ликвидировали 350 военнослужащих ВСУ и 14 единиц техники в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 350 военных», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же отметили, что ВС РФ удалось ликвидировать 14 единиц украинской бронетехники. Бои в Курской области начались 6 августа. Совокупные потери Украины после начала вторжения на территорию России уже превысили 8500 военных. Более 80 тысяч человек, которые вынужденно покинули свои жилища, получили финансовую помощь. Ее сумма превысила 1 миллиард 194 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! За прошедшие сутки ВС РФ ликвидировали 350 военнослужащих ВСУ и 14 единиц техники в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 350 военных», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же отметили, что ВС РФ удалось ликвидировать 14 единиц украинской бронетехники. Бои в Курской области начались 6 августа. Совокупные потери Украины после начала вторжения на территорию России уже превысили 8500 военных. Более 80 тысяч человек, которые вынужденно покинули свои жилища, получили финансовую помощь. Ее сумма превысила 1 миллиард 194 миллиона рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям