В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на курском направлении

За прошедшие сутки ВС РФ ликвидировали 350 военнослужащих ВСУ и 14 единиц техники в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 350 военных», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же отметили, что ВС РФ удалось ликвидировать 14 единиц украинской бронетехники.
Бои в Курской области начались 6 августа. Совокупные потери Украины после начала вторжения на территорию России уже превысили 8500 военных. Более 80 тысяч человек, которые вынужденно покинули свои жилища, получили финансовую помощь. Ее сумма превысила 1 миллиард 194 миллиона рублей.
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За прошедшие сутки ВС РФ ликвидировали 350 военнослужащих ВСУ и 14 единиц техники в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 350 военных», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же отметили, что ВС РФ удалось ликвидировать 14 единиц украинской бронетехники. Бои в Курской области начались 6 августа. Совокупные потери Украины после начала вторжения на территорию России уже превысили 8500 военных. Более 80 тысяч человек, которые вынужденно покинули свои жилища, получили финансовую помощь. Ее сумма превысила 1 миллиард 194 миллиона рублей.