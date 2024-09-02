В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на курском направлении

За сутки ВС РФ ликвидировали 350 военных ВСУ в Курской области
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Вооруженные силы Украины. stock, танк, всу, stock
Потери ВСУ под Курском выросли до 350 солдат за сутки, сообщили в МО РФ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

За прошедшие сутки ВС РФ ликвидировали 350 военнослужащих ВСУ и 14 единиц техники в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 350 военных», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же отметили, что ВС РФ удалось ликвидировать 14 единиц украинской бронетехники.

Бои в Курской области начались 6 августа. Совокупные потери Украины после начала вторжения на территорию России уже превысили 8500 военных. Более 80 тысяч человек, которые вынужденно покинули свои жилища, получили финансовую помощь. Ее сумма превысила 1 миллиард 194 миллиона рублей.

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За прошедшие сутки ВС РФ ликвидировали 350 военнослужащих ВСУ и 14 единиц техники в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 350 военных», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же отметили, что ВС РФ удалось ликвидировать 14 единиц украинской бронетехники. Бои в Курской области начались 6 августа. Совокупные потери Украины после начала вторжения на территорию России уже превысили 8500 военных. Более 80 тысяч человек, которые вынужденно покинули свои жилища, получили финансовую помощь. Ее сумма превысила 1 миллиард 194 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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