ВСУ потеряла 8500 военных и распыляет газ над областью: главное о ситуации под Курском к 1 сентября

Совокупные потери ВСУ в Курской области составили 8500 военных и 80 танков

01 сентября 2024 в 22:29 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли 8500 военных с момента начала вторжения в Курскую область Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Совокупные потери Украины после начала вторжения на территорию России в Курской области составили 8500 военных и 80 танков. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о «непонятном газе», который ВСУ распыляют над атакованной областью с помощью дронов. Об этих и других новостях курского направления — в материале URA.RU. Потери ВСУ под Курском Совокупные потери украинской армии с начала вторжения в Россию составили более 8500 военных и 80 танков. За прошедшие сутки на курском направлении ВСУ потеряли 360 военных и 23 единицы техники. Непонятный газ над Курской областью Украина начала распылять с помощью дронов непонятный газ над территорией области. Об этом сообщил Апти Алаудинов, добавив, что российские военные уничтожили один из таких дронов противника — «Бабу-ягу». «С этой „Бабы Яги“ все время сбрасывают газ они, какой-то непонятный. Но если прямо сказать, противник продолжал сегодня безрезультатные попытки продвинуться», — заявил Алаудинов в видеообращении. Украинские военные расстреляли автомобиль с женщинами и детьми Бойцы ВСУ расстреляли автомобиль с двумя женщинами и детьми, которые пытались эвакуироваться из Суджанского района (Курская область). Была ранена маленькая девочка. Об этом следователю рассказала мать ребенка Ольга Тертышникова. По ее словам, в машине находились она, ее сестра и двое детей. После расстрела машины семья просила украинского военного отпустить их, чтобы оказать помощь раненой девочке. Однако солдат отказался и позвал врача ВСУ для оказания первой помощи. Семья была взята в плен. О том, что бойцы Украины расстреливают мирных жителей, в том числе с помощью танков и крупнокалиберных пулеметов, рассказал также российский боец с позывным Бах в беседе с ТАСС. По его словам, это был приказ от украинского командования. Бах добавил, что ВСУ «заезжали на танках и расстреливали дома». Песков заявил об ответе России на вторжение ВСУ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский ответ на нападение Украины на Курскую область уже осуществляется. Он подчеркнул решительность действий российских сил и добавил, что ответные действия будут продолжаться. «Ну, ответ уже, собственно, происходит. И почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит, вы видите?», — сказал Песков. Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что глава России Владимир Путин очень решителен, а потенциал страны — огромен. По словам Пескова, европейские страны заигрываются с огнем, обсуждая нападение на Россию. Для защиты интересов РФ и интересов ее граждан будет сделано все, заключил пресс-секретарь. Главные заявления Минобороны РФ Подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили четыре атаки украинских военных в направлении населенных пунктов Коренево и Александровка, сообщило Минобороны России в своем telegram -канале. Также были сорваны три попытки атак у Нижней Паровой и Погребков. Экипажи вертолетов ВС России Ка-52М провели успешную операцию по уничтожению сил и бронетехники ВСУ в Курской области. Атака по разведанным целям противника велась авиационными ракетами. Кроме этого, российский вертолет Ми-28НМ поразил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщили в ТАСС. Также поражение скоплениям живой силы и техники противника было нанесено ударами авиации и огнем артиллерии в 18 пунктах области. Помимо этого, силами ВС РФ была уничтожена украинская артиллерия в приграничном районе области. Помощь курянам За неделю девять населенных пунктов обследовано и очищено от взрывоопасных предметов группами разминирования в Курской области. Обезврежено и уничтожено более 150 боеприпасов. Об этом заявили в ТАСС со ссылкой на МЧС России. В регионе продолжает работу сводный пиротехнический отряд. Более 80 тысяч человек, которые вынужденно покинули свои жилища в приграничье Курской области, получили финансовую помощь. Ее сумма превысила 1 млрд 194 млн рублей. В 198 ПВР в 30 регионах России находится 11,5 тысяч вынужденных переселенцев из атакованной области. Среди них — 3,5 тысячи детей. Остальные эвакуировавшиеся куряне разместились у родственников и знакомых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совокупные потери Украины после начала вторжения на территорию России в Курской области составили 8500 военных и 80 танков. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о «непонятном газе», который ВСУ распыляют над атакованной областью с помощью дронов. Об этих и других новостях курского направления — в материале URA.RU. Совокупные потери украинской армии с начала вторжения в Россию составили более 8500 военных и 80 танков. За прошедшие сутки на курском направлении ВСУ потеряли 360 военных и 23 единицы техники. Украина начала распылять с помощью дронов непонятный газ над территорией области. Об этом сообщил Апти Алаудинов, добавив, что российские военные уничтожили один из таких дронов противника — «Бабу-ягу». Бойцы ВСУ расстреляли автомобиль с двумя женщинами и детьми, которые пытались эвакуироваться из Суджанского района (Курская область). Была ранена маленькая девочка. Об этом следователю рассказала мать ребенка Ольга Тертышникова. По ее словам, в машине находились она, ее сестра и двое детей. После расстрела машины семья просила украинского военного отпустить их, чтобы оказать помощь раненой девочке. Однако солдат отказался и позвал врача ВСУ для оказания первой помощи. Семья была взята в плен. О том, что бойцы Украины расстреливают мирных жителей, в том числе с помощью танков и крупнокалиберных пулеметов, рассказал также российский боец с позывным Бах в беседе с ТАСС. По его словам, это был приказ от украинского командования. Бах добавил, что ВСУ «заезжали на танках и расстреливали дома». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский ответ на нападение Украины на Курскую область уже осуществляется. Он подчеркнул решительность действий российских сил и добавил, что ответные действия будут продолжаться. Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что глава России Владимир Путин очень решителен, а потенциал страны — огромен. По словам Пескова, европейские страны заигрываются с огнем, обсуждая нападение на Россию. Для защиты интересов РФ и интересов ее граждан будет сделано все, заключил пресс-секретарь. Подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили четыре атаки украинских военных в направлении населенных пунктов Коренево и Александровка, сообщило Минобороны России в своем telegram-канале. Также были сорваны три попытки атак у Нижней Паровой и Погребков. Экипажи вертолетов ВС России Ка-52М провели успешную операцию по уничтожению сил и бронетехники ВСУ в Курской области. Атака по разведанным целям противника велась авиационными ракетами. Кроме этого, российский вертолет Ми-28НМ поразил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщили в ТАСС. Также поражение скоплениям живой силы и техники противника было нанесено ударами авиации и огнем артиллерии в 18 пунктах области. Помимо этого, силами ВС РФ была уничтожена украинская артиллерия в приграничном районе области. За неделю девять населенных пунктов обследовано и очищено от взрывоопасных предметов группами разминирования в Курской области. Обезврежено и уничтожено более 150 боеприпасов. Об этом заявили в ТАСС со ссылкой на МЧС России. В регионе продолжает работу сводный пиротехнический отряд. Более 80 тысяч человек, которые вынужденно покинули свои жилища в приграничье Курской области, получили финансовую помощь. Ее сумма превысила 1 млрд 194 млн рублей. В 198 ПВР в 30 регионах России находится 11,5 тысяч вынужденных переселенцев из атакованной области. Среди них — 3,5 тысячи детей. Остальные эвакуировавшиеся куряне разместились у родственников и знакомых.