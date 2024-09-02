ЕК: России необходимо участвовать в мирной конференции по Украине

02 сентября 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Присутствие России на втором мирном саммите по Украине необходимо, заявил представитель ЕС Петер Стано Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская делегация должна присутствовать на втором «саммите мира» по Украине. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он добавил, что этот вопрос должен решаться без участия Евросоюза. «Не нам решать, кто будет участвовать в конференции. Мы уже говорили прежде, что в конце концов участие России будет необходимо. Наступило ли время для этого — решать организаторам», — заявил Стано на пресс-конференции в Брюсселе, его слова приводит ТАСС. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что мирный саммит без участия России теряет смысл, так как другие страны могут отказаться от него. Он также допустил отказ от территорий в ходе урегулирования конфликта с Россией, передает MK.RU. Однако по словам Зеленского, этот вопрос должен решиться на всенародном референдуме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока нет разговоров об участии в потенциальной международной конференции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская делегация должна присутствовать на втором «саммите мира» по Украине. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он добавил, что этот вопрос должен решаться без участия Евросоюза. «Не нам решать, кто будет участвовать в конференции. Мы уже говорили прежде, что в конце концов участие России будет необходимо. Наступило ли время для этого — решать организаторам», — заявил Стано на пресс-конференции в Брюсселе, его слова приводит ТАСС. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что мирный саммит без участия России теряет смысл, так как другие страны могут отказаться от него. Он также допустил отказ от территорий в ходе урегулирования конфликта с Россией, передает MK.RU. Однако по словам Зеленского, этот вопрос должен решиться на всенародном референдуме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока нет разговоров об участии в потенциальной международной конференции.