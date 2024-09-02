Вес партии молока фирмы в челябинском районе не совпал на 119 тонн

Вес партии молока и молочной продукции в Троицком районе (Челябинская область) не совпал на 119,8 тонны. Как 2 сентября URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора, расхождение выявилось при сравнении данных информсистем.
«При сравнении данных, внесенных предприятием в информационные системы 'Меркурий' и 'Честный знак', было установлено несоответствие объемов продукции на 119,8 тонны. Предприятие 9-15 апреля и 1 июля ввело в оборот 267,65 тонны молочной продукции. Согласно сведениям другой госсистемы, введенный в оборот объем составил 387,45 тонны», — отметили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Несоответствие может свидетельствовать о продаже фальсифицированной продукции. Действия производителя противоречат закону.
Россельхознадзор трижды предостерегал компанию от нарушений обязательных требований. Служба делала это 1 апреля, 21 июня и 8 июля. Но критические ошибки продолжились. В результате за нарушение техрегламента фирму привлекли к административной ответственности. Статья КоАП предусматривает штраф на юрлицо до 300 тысяч рублей.
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