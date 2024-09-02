Жители Югорска и Советского района жалуются на массовое нашествие летучих мышей. Они залетают в квартиры или зависают на стенах жилых домов. Об этом югорчане пишут в социальных сетях и рассказывают URA.RU о личных историях встреч с этими существами.
«Летучие мышки залетают прямо в открытые окна. Проснулись от странного шума, увидели это чудо в углу стены. Испугались жутко. Теперь поставим сетки на окна», — написала югорчанка в местном паблике.
В Советском обнаружили летучую мышь на фасаде жилого дома. Местные жители сняли ее на видео. «Она была маленькая. Видимо, потерялась. Мы с соседями подумали, что где-то рядом находится ее мать, и не стали трогать», — рассказала URA.RU автор видео Полина Танькина из Советского.
Эксперты отмечают, что ничего странного в этом нет, поскольку нашествие животных связано с миграцией. «Чаще всего людям попадаются на глаза летучие мыши в период резких перепадов температуры. Во время похолодания они впадают в оцепенение, поэтому ищут теплые убежища. Есть еще вид перелетной летучей мыши, как двухцветный кожан. Сентябрь — начала их миграции. В Советском и Кондинском районах обитает пять видов летучих мышей. На представленном видео — это водяная ночница, занесенная в Красную книгу Югры», — пояснил ситуацию URA.RU заведующий кафедрой биологии и биотехнологии Сургутского госуниверситета Кирилл Берников.
В Роспотребнадзоре ХМАО рекомендуют соблюдать меры предосторожности, так как животные могут переносить различные заболевания — в том числе бешенство, а также коронавирусную инфекцию. «Одним из вирусов, который присутствует у некоторых видов летучих мышей, является коронавирус. Хотя это не тот тип коронавируса, который вызывает COVID-19, есть другие виды коронавирусов, которые летучие мыши могут переносить. Кроме коронавирусов, летучие мыши могут быть носителями других патогенов, таких как вирус бешенства и различные бактерии, например, туляремия. Туляремия — это бактериальная инфекция, способная передаваться через укусы насекомых, контакт с зараженными животными или их выделениями», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
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