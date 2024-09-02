В ХМАО водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком. Видео

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В ХМАО водитель иномарки погиб в ДТП при столкновении с грузовиком
В ХМАО водитель иномарки погиб в ДТП при столкновении с грузовиком Фото:

В Нефтеюганском районе произошло смертельное ДТП. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

«На 23 км автодороги „Подъезд к г. Сургуту“ в Нефтеюганском районе водитель автомобиля „Toyota“, по предварительным данным, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем „Volvo“, — сообщила полиция Югры в telegram-канале.

На данный момент на месте происшествия работают спасательные службы. Органы правопорядка проводят расследование для установления всех обстоятельств аварии.

Автор видео: telegram-канал «Полиция Югры»

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В Нефтеюганском районе произошло смертельное ДТП. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Водитель легкового автомобиля погиб на месте. «На 23 км автодороги „Подъезд к г. Сургуту“ в Нефтеюганском районе водитель автомобиля „Toyota“, по предварительным данным, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем „Volvo“, — сообщила полиция Югры в telegram-канале. На данный момент на месте происшествия работают спасательные службы. Органы правопорядка проводят расследование для установления всех обстоятельств аварии. Автор видео: telegram-канал «Полиция Югры»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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