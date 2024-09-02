В Нефтеюганском районе произошло смертельное ДТП. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Водитель легкового автомобиля погиб на месте.
«На 23 км автодороги „Подъезд к г. Сургуту“ в Нефтеюганском районе водитель автомобиля „Toyota“, по предварительным данным, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем „Volvo“, — сообщила полиция Югры в telegram-канале.
На данный момент на месте происшествия работают спасательные службы. Органы правопорядка проводят расследование для установления всех обстоятельств аварии.
Автор видео: telegram-канал «Полиция Югры»
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