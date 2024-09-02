Почему в Сосновском районе чаще всего покупают квартиры в новостройках

Самый популярный район для покупки новых квартир находится под Челябинском
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кременкульском поселении под Челябинском наиболее благоприятная экологическая обстановка
В Кременкульском поселении под Челябинском наиболее благоприятная экологическая обстановка Фото:

В Челябинске в сентябре 2024 года самым благоприятным районом, где стоит покупать новое жилье, считается Кременкульское поселение в Сосновском районе. Об этом, а также о причинах 2 сентября URA.RU рассказала директор ООО «Флэт Онлайн» Наталья Корниенко.

«Самым благоприятным направлением для покупки новых квартир в Челябинске и пригороде на сегодняшний день можно назвать Кременкульское направление, Сосновский район. Там наиболее благоприятная экологическая обстановка», — сообщила Корниенко.

Как отметила Корниенко, район можно считать наиболее благоприятным, поскольку там не только хорошая экология, но также высокая транспортная доступность. Кроме того, в Кременкульском поселении самая развитая инфраструктура, расположенная рядом с Челябинском. Также немаловажной причиной является большой выбор новых квартир. При этом стоит учесть, что Кременкульский район, расположенный в пригороде Челябинска, расположен в 15 минутах езды от города.

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В Челябинске в сентябре 2024 года самым благоприятным районом, где стоит покупать новое жилье, считается Кременкульское поселение в Сосновском районе. Об этом, а также о причинах 2 сентября URA.RU рассказала директор ООО «Флэт Онлайн» Наталья Корниенко. «Самым благоприятным направлением для покупки новых квартир в Челябинске и пригороде на сегодняшний день можно назвать Кременкульское направление, Сосновский район. Там наиболее благоприятная экологическая обстановка», — сообщила Корниенко. Как отметила Корниенко, район можно считать наиболее благоприятным, поскольку там не только хорошая экология, но также высокая транспортная доступность. Кроме того, в Кременкульском поселении самая развитая инфраструктура, расположенная рядом с Челябинском. Также немаловажной причиной является большой выбор новых квартир. При этом стоит учесть, что Кременкульский район, расположенный в пригороде Челябинска, расположен в 15 минутах езды от города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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