Почему в Сосновском районе чаще всего покупают квартиры в новостройках

В Челябинске в сентябре 2024 года самым благоприятным районом, где стоит покупать новое жилье, считается Кременкульское поселение в Сосновском районе. Об этом, а также о причинах 2 сентября URA.RU рассказала директор ООО «Флэт Онлайн» Наталья Корниенко.
«Самым благоприятным направлением для покупки новых квартир в Челябинске и пригороде на сегодняшний день можно назвать Кременкульское направление, Сосновский район. Там наиболее благоприятная экологическая обстановка», — сообщила Корниенко.
Как отметила Корниенко, район можно считать наиболее благоприятным, поскольку там не только хорошая экология, но также высокая транспортная доступность. Кроме того, в Кременкульском поселении самая развитая инфраструктура, расположенная рядом с Челябинском. Также немаловажной причиной является большой выбор новых квартир. При этом стоит учесть, что Кременкульский район, расположенный в пригороде Челябинска, расположен в 15 минутах езды от города.
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