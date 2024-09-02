В Челябинске на фестивале научат криминалистике и распишут граффити бульдозер. Фото

02 сентября 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

На фестивале проведут мастер-класс по граффити на бульдозере Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске 2 сентября стартовал фестиваль объединения «Движение Первых», посвященный началу учебного года. Мероприятия на набережной реки Миасс будут проходить до 8 сентября. Что ждет гостей фестиваля, будут ли локации для взрослых, а также как челябинцев будут учить криминалистике и граффити на дорожной технике — в материале URA.RU. «Фестиваль будет проходить на набережной реки Миасс от Концертного зала имени Прокопьева до Арт-сквера со 2 по 8 сентября. Каждый день программа фестиваля будет уникальна», — сообщили URA.RU в «Движении Первых». Старт программы ежедневно назначен на 14:00. Притом мероприятия в рамках фестиваля не планируются в День города, 7 сентября. Локации разделили на лекторий, сцену и площадку арт-сквера. Для гостей подготовили мастер-классы, в числе которых занятие по криминалистике, игры по психологии и проведение химических опытов. Отдельно будут проходить классные часы с артистами, спортсменами и выдающимися людьми региона. На площадке арт-сквера 3 сентября запустят штаб сдачи нормативов ГТО и станцию сдачи крови «Я донор». Принять участие может любой желающий с 14:00 до 20:00. С 19:40 4 сентября у сцены арт-сквера пройдет гитарник,, а в 20:00 начнется дискотека. На постоянной основе будут действовать точки книгообмена, фотозоны, квесты и розыгрыши призов, а также регистрация в объединение. «Начало учебного года — это новые возможности, новые проекты, новые начинания. Фестиваль „Учебный год с Первыми: здесь не оценивают, а ценят“ направлен на знакомство жителей нашей области с „Движением Первых“», — сообщила URA.RU председатель реготделения «Движения Первых» Светлана Буравова. Вечером 5 сентября запланирован стендап от инклюзивного клуба «Наше место» и настольные игры на тему IT-профессий от Сбербанка. В этот же день проведут караоке патриотических песен. Кроме того, профориентационные встречи и интерактивы будут действовать на площадках сквера ежедневно. С 15:00 6 сентября Упрдор «Южный Урал» и граффити-художник Тимур Brazil Абдуллаев проведут мастер-класс по росписи отвала бульдозера в авторский эскиз. Ежедневно от управления будет действовать выставка дорожной техники. «Мы хотим показать жителям нашего региона и Челябинска, что дорожная сфера — это увлекательно. В особенности это касается молодежи, которых будем рады видеть в рядах специалистов. В рамках классных часов пообщаемся с ребятами. Думаю, не только молодежи есть чему учится у нас, но и взрослым необходимо быть ближе по духу к подрастающему поколению», — рассказал URA.RU Владимир Муравьев. К организации фестиваля «Движение Первых» привлекло более 100 социальных партнеров. Среди них и ведущие вузы региона — Южно-Уральский и Челябинский госуниверситеты, Гуманитарно-педагогический госуниверситет, Международный институт дизайна и сервиса, а также Челябинское высшее военное краснознаменное училище штурманов. В общей сложности ежедневно планируется порядка 20 мероприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 2 сентября стартовал фестиваль объединения «Движение Первых», посвященный началу учебного года. Мероприятия на набережной реки Миасс будут проходить до 8 сентября. Что ждет гостей фестиваля, будут ли локации для взрослых, а также как челябинцев будут учить криминалистике и граффити на дорожной технике — в материале URA.RU. «Фестиваль будет проходить на набережной реки Миасс от Концертного зала имени Прокопьева до Арт-сквера со 2 по 8 сентября. Каждый день программа фестиваля будет уникальна», — сообщили URA.RU в «Движении Первых». Старт программы ежедневно назначен на 14:00. Притом мероприятия в рамках фестиваля не планируются в День города, 7 сентября. Локации разделили на лекторий, сцену и площадку арт-сквера. Для гостей подготовили мастер-классы, в числе которых занятие по криминалистике, игры по психологии и проведение химических опытов. Отдельно будут проходить классные часы с артистами, спортсменами и выдающимися людьми региона. На площадке арт-сквера 3 сентября запустят штаб сдачи нормативов ГТО и станцию сдачи крови «Я донор». Принять участие может любой желающий с 14:00 до 20:00. С 19:40 4 сентября у сцены арт-сквера пройдет гитарник,, а в 20:00 начнется дискотека. На постоянной основе будут действовать точки книгообмена, фотозоны, квесты и розыгрыши призов, а также регистрация в объединение. «Начало учебного года — это новые возможности, новые проекты, новые начинания. Фестиваль „Учебный год с Первыми: здесь не оценивают, а ценят“ направлен на знакомство жителей нашей области с „Движением Первых“», — сообщила URA.RU председатель реготделения «Движения Первых» Светлана Буравова. Вечером 5 сентября запланирован стендап от инклюзивного клуба «Наше место» и настольные игры на тему IT-профессий от Сбербанка. В этот же день проведут караоке патриотических песен. Кроме того, профориентационные встречи и интерактивы будут действовать на площадках сквера ежедневно. С 15:00 6 сентября Упрдор «Южный Урал» и граффити-художник Тимур Brazil Абдуллаев проведут мастер-класс по росписи отвала бульдозера в авторский эскиз. Ежедневно от управления будет действовать выставка дорожной техники. «Мы хотим показать жителям нашего региона и Челябинска, что дорожная сфера — это увлекательно. В особенности это касается молодежи, которых будем рады видеть в рядах специалистов. В рамках классных часов пообщаемся с ребятами. Думаю, не только молодежи есть чему учится у нас, но и взрослым необходимо быть ближе по духу к подрастающему поколению», — рассказал URA.RU Владимир Муравьев. К организации фестиваля «Движение Первых» привлекло более 100 социальных партнеров. Среди них и ведущие вузы региона — Южно-Уральский и Челябинский госуниверситеты, Гуманитарно-педагогический госуниверситет, Международный институт дизайна и сервиса, а также Челябинское высшее военное краснознаменное училище штурманов. В общей сложности ежедневно планируется порядка 20 мероприятий.