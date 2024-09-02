Спикер заксо Бабушкина отметила День знаний в «своих» городах

Людмила Бабушкина посетила линейки в Талице и Богдановиче

02 сентября 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Людмила Бабушкина поздравила с Днем знаний студентов и учеников Талицы и Богдановича Фото: Илья Московец © URA.RU В День знаний (2 сентября) спикер заксо Людмила Бабушкина посетила школы в двух городах, входящих в ее Богдановичский избирательный округ. В одном из них прошла закладка «Капсулы времени», сообщили URA.RU в управлении информполитики парламента. Бабушкина оказывает активную поддержку одному из старейших учреждений Среднего Урала — Талицкому лесотехническому колледжу им. Н.И. Кузнецова. Возникло учреждение в 1896 году как лесная школа. Благодаря участию спикера заксо к новому учебному году в спортивном, актовом залах колледжа, в производственных мастерских и учебных кабинетах был проведен капремонт, была отремонтирована кровля, модернизирован музей. «Уже более 10 лет колледж входит в число ста лучших учреждений среднего образования по стране. Это говорит о том, что педагоги здесь дают качественные знания. За это им огромное спасибо! Сегодня в колледже обучаются более 2200 студентов, свыше 600 из которых — первокурсники», — поприветствовала студентов и педагогов Бабушкина. По ее словам, сейчас перед областными властями стоит вопрос, как расширять и развивать учреждение дальше, чтобы получить еще больше высококлассных специалистов. Ведь около семидесяти сотрудников колледжа уже внесены во Всероссийскую энциклопедию «Золотой фонд кадров Родины». В течение несколько лет спикер заксо также активно помогает Богдановичскому политехникуму, которому в этом году исполнилось 80 лет. По словам директора Владимира Тришевского, при поддержке Бабушкиной в учреждении была заменена кровля общежития, были отремонтированы крыльцо, фасады и система отопления первого учебного корпуса. В рамках Дня знаний в стену политехникума заложили «Капсулу времени» с посланием студентам 2044 года. Важность этой акции отметила спикер заксо. Будущее поколение должно знать свою историю. Сегодня структура техникума состоит из отделения среднего профобразования, кадетской (казачьей) школы-интерната, центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, спортивного студенческого клуба «Рубеж». При заведении также работает подготовительное отделение для малышей из детских садов. Обновленной в новый учебный год вступила и школа №1 Богдановича. В здании также был отремонтирован фасад, крыльцо, отмостки, заменена электропроводка. Плюс ко всему было обустроено футбольное поле, специальная территория со спортивным оборудованием для сдачи норм ГТО. Для начальных классов построена комплексная площадка для спортивных и подвижных игр, зона с тренажерами. По мнению Бабушкиной, новые объекты помогут активнее приобщать детей к здоровому образу жизни. Людмила Бабушкина поздравила с новым учебным годом студентов Богдановичского политехникума Фото: управление информполитики заксо В Богдановичском политехникуме заложили капсулу времени Фото: управление информполитики заксо Людмила Бабушкина посетила школу №1 Богдановича Фото: управление информполитки заксо В школе №1 Богдановича построили новый стадион Фото: управление информполитики заксо Людмила Бабушкина считает, что построенные новые спортивные объекты дадут возможность школьникам активнее приобщаться к здоровому образу жизни Фото: управление информполитики заксо Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В День знаний (2 сентября) спикер заксо Людмила Бабушкина посетила школы в двух городах, входящих в ее Богдановичский избирательный округ. В одном из них прошла закладка «Капсулы времени», сообщили URA.RU в управлении информполитики парламента. Бабушкина оказывает активную поддержку одному из старейших учреждений Среднего Урала — Талицкому лесотехническому колледжу им. Н.И. Кузнецова. Возникло учреждение в 1896 году как лесная школа. Благодаря участию спикера заксо к новому учебному году в спортивном, актовом залах колледжа, в производственных мастерских и учебных кабинетах был проведен капремонт, была отремонтирована кровля, модернизирован музей. «Уже более 10 лет колледж входит в число ста лучших учреждений среднего образования по стране. Это говорит о том, что педагоги здесь дают качественные знания. За это им огромное спасибо! Сегодня в колледже обучаются более 2200 студентов, свыше 600 из которых — первокурсники», — поприветствовала студентов и педагогов Бабушкина. По ее словам, сейчас перед областными властями стоит вопрос, как расширять и развивать учреждение дальше, чтобы получить еще больше высококлассных специалистов. Ведь около семидесяти сотрудников колледжа уже внесены во Всероссийскую энциклопедию «Золотой фонд кадров Родины». В течение несколько лет спикер заксо также активно помогает Богдановичскому политехникуму, которому в этом году исполнилось 80 лет. По словам директора Владимира Тришевского, при поддержке Бабушкиной в учреждении была заменена кровля общежития, были отремонтированы крыльцо, фасады и система отопления первого учебного корпуса. В рамках Дня знаний в стену политехникума заложили «Капсулу времени» с посланием студентам 2044 года. Важность этой акции отметила спикер заксо. Будущее поколение должно знать свою историю. Сегодня структура техникума состоит из отделения среднего профобразования, кадетской (казачьей) школы-интерната, центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, спортивного студенческого клуба «Рубеж». При заведении также работает подготовительное отделение для малышей из детских садов. Обновленной в новый учебный год вступила и школа №1 Богдановича. В здании также был отремонтирован фасад, крыльцо, отмостки, заменена электропроводка. Плюс ко всему было обустроено футбольное поле, специальная территория со спортивным оборудованием для сдачи норм ГТО. Для начальных классов построена комплексная площадка для спортивных и подвижных игр, зона с тренажерами. По мнению Бабушкиной, новые объекты помогут активнее приобщать детей к здоровому образу жизни.