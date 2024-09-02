В Екатеринбурге на перекрестке улиц Радищева — Московская водитель Lexus LX450D снес самокатчика переезжавшего пешеходный переход на красный свет. От удара пользователь СИМ пролетел несколько метров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«Автомобилист допустил наезд на лицо, управляющее прокатным электросамокатом Whoosh, двигающегося на запрещающий сигнал светофора по пешеходному переходу не спешившись », — следует из сообщения. Пострадавшего с травмами головы доставили в городскую больницу № 36.
За рулем внедорожника находился 69-летний мужчина с водительским стажем 50 лет. За время вождения к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз. Водитель пояснил, что не ожидал резкого появления самокатчика на красный свет. Он применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось.
Сотрудники ГАИ провели проверку. По результатам медосвидетельствования водитель оказался трезв. Сейчас по факту аварии проводится дознание.
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