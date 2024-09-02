Главному идеологу ХМАО прочат сохранение поста в правительстве после выборов губернатора. Инсайд

Первый замгубернатора ХМАО Шипилов останется в правительстве после 8 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Источники утверждают, что первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов сохранит пост в правительстве после выборов главы региона
Источники утверждают, что первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов сохранит пост в правительстве после выборов главы региона Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора ХМАО-2024

Первому вице-губернатору ХМАО Алексею Шипилову прочат сохранение поста в правительстве. Источники URA.RU говорят, что главный идеолог региона продолжит политическую карьеру после выборов губернатора.

«Шипилов, скорее всего, останется в правительстве. Но вот основная интрига — сохранится ли после обновления структуры правительства такая позиция, как первый вице-губернатор Югры, и весь функционал это должности. Кухарук не склонен к кадровым чисткам, и пока кандидата на замену Шипилову у него нет. Но это не значит, что такой не появится в будущем», — сообщает инсайдер.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первому вице-губернатору ХМАО Алексею Шипилову прочат сохранение поста в правительстве. Источники URA.RU говорят, что главный идеолог региона продолжит политическую карьеру после выборов губернатора. «Шипилов, скорее всего, останется в правительстве. Но вот основная интрига — сохранится ли после обновления структуры правительства такая позиция, как первый вице-губернатор Югры, и весь функционал это должности. Кухарук не склонен к кадровым чисткам, и пока кандидата на замену Шипилову у него нет. Но это не значит, что такой не появится в будущем», — сообщает инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...