Первому вице-губернатору ХМАО Алексею Шипилову прочат сохранение поста в правительстве. Источники URA.RU говорят, что главный идеолог региона продолжит политическую карьеру после выборов губернатора.
«Шипилов, скорее всего, останется в правительстве. Но вот основная интрига — сохранится ли после обновления структуры правительства такая позиция, как первый вице-губернатор Югры, и весь функционал это должности. Кухарук не склонен к кадровым чисткам, и пока кандидата на замену Шипилову у него нет. Но это не значит, что такой не появится в будущем», — сообщает инсайдер.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.
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