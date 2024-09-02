Зеленский признал, что атака под Курском не облегчила положение ВСУ в Донбассе

Нападение ВСУ на Курскую область не смогло улучшить ситуацию в Донбассе, для Украины сейчас там сложилась сложная обстановка. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Что касается сложностей на покровском и торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. <…> Пока там сложно», — заявил Зеленский. Его слова передает агентство «Укринформ».
ВС Украины напали на Курскую область 6 августа. По словам Владимира Зеленского, нападение под Курском является частью плана, который должен привести к победе Украины в конфликте. Он также подтвердил, что проведение Курской операции непосредственно связано с подготовкой ко второму саммиту мира.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.