Зеленский признал, что атака под Курском не облегчила положение ВСУ в Донбассе

02 сентября 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Ситуация на покровском и торецком направлениях остается сложной, заявил Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Нападение ВСУ на Курскую область не смогло улучшить ситуацию в Донбассе, для Украины сейчас там сложилась сложная обстановка. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «Что касается сложностей на покровском и торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. <…> Пока там сложно», — заявил Зеленский. Его слова передает агентство «Укринформ». ВС Украины напали на Курскую область 6 августа. По словам Владимира Зеленского, нападение под Курском является частью плана, который должен привести к победе Украины в конфликте. Он также подтвердил, что проведение Курской операции непосредственно связано с подготовкой ко второму саммиту мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нападение ВСУ на Курскую область не смогло улучшить ситуацию в Донбассе, для Украины сейчас там сложилась сложная обстановка. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «Что касается сложностей на покровском и торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. <…> Пока там сложно», — заявил Зеленский. Его слова передает агентство «Укринформ». ВС Украины напали на Курскую область 6 августа. По словам Владимира Зеленского, нападение под Курском является частью плана, который должен привести к победе Украины в конфликте. Он также подтвердил, что проведение Курской операции непосредственно связано с подготовкой ко второму саммиту мира.