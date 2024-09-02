Зеленский признал, что атака под Курском не облегчила положение ВСУ в Донбассе

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Ситуация на покровском и торецком направлениях остается сложной, заявил Зеленский Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Нападение ВСУ на Курскую область не смогло улучшить ситуацию в Донбассе, для Украины сейчас там сложилась сложная обстановка. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Что касается сложностей на покровском и торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. <…> Пока там сложно», — заявил Зеленский. Его слова передает агентство «Укринформ».

ВС Украины напали на Курскую область 6 августа. По словам Владимира Зеленского, нападение под Курском является частью плана, который должен привести к победе Украины в конфликте. Он также подтвердил, что проведение Курской операции непосредственно связано с подготовкой ко второму саммиту мира.

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Нападение ВСУ на Курскую область не смогло улучшить ситуацию в Донбассе, для Украины сейчас там сложилась сложная обстановка. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «Что касается сложностей на покровском и торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. <…> Пока там сложно», — заявил Зеленский. Его слова передает агентство «Укринформ». ВС Украины напали на Курскую область 6 августа. По словам Владимира Зеленского, нападение под Курском является частью плана, который должен привести к победе Украины в конфликте. Он также подтвердил, что проведение Курской операции непосредственно связано с подготовкой ко второму саммиту мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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