Зеленский назвал нападение на Курскую область «частью плана победы Украины»

27 августа 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил о втором саммите мира, к которому приурочено нападение ВСУ в Курской области Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Нападение ВСУ на Курскую область связано с планами провести второй саммитом мира, оно станет одним из необходимых пунктов победы Украины в конфликте с Россией. Об этом сообщил лидер страны Владимир Зеленский. «Связана ли Курская операция со вторым саммитом мира? Да. Потому что Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины», — заявил Зеленский во время пресс-конференции по результатам форума по обсуждению вопросов конфликта и будущих шагов Украины к миру. Трансляция проходит Youtube-канале офиса украинского президента. ВСУ напали на Курскую область 6 августа. На данный момент в регионе было уничтожено около 6600 украинских военных за все время, а за последние сутки ВС РФ ликвидировали порядка 400 бойцов. Также российский армейский вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по бронетехнике и живой силе противника в приграничном районе области. Также над Курской областью за ночь были сбиты два беспилотника, пишет 360.ru. В самом Курске пострадавших и разрушений не было обнаружено, заявил мэр города Игорь Куцак. Кроме того, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что США причастны к нападению украинской стороны на регион, это является фактом. За это Вашингтон ждут серьезные последствия со стороны России, они будут гораздо более тяжелым, чем нынешние. Также президент РФ Владимир Путин пообещал дать суровый ответ за нападение ВСУ на регион. По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, российский лидер уже приял решение по тому, какой удар будет нанесен киевской стороне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нападение ВСУ на Курскую область связано с планами провести второй саммитом мира, оно станет одним из необходимых пунктов победы Украины в конфликте с Россией. Об этом сообщил лидер страны Владимир Зеленский. «Связана ли Курская операция со вторым саммитом мира? Да. Потому что Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины», — заявил Зеленский во время пресс-конференции по результатам форума по обсуждению вопросов конфликта и будущих шагов Украины к миру. Трансляция проходит Youtube-канале офиса украинского президента. ВСУ напали на Курскую область 6 августа. На данный момент в регионе было уничтожено около 6600 украинских военных за все время, а за последние сутки ВС РФ ликвидировали порядка 400 бойцов. Также российский армейский вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по бронетехнике и живой силе противника в приграничном районе области. Также над Курской областью за ночь были сбиты два беспилотника, пишет 360.ru. В самом Курске пострадавших и разрушений не было обнаружено, заявил мэр города Игорь Куцак. Кроме того, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что США причастны к нападению украинской стороны на регион, это является фактом. За это Вашингтон ждут серьезные последствия со стороны России, они будут гораздо более тяжелым, чем нынешние. Также президент РФ Владимир Путин пообещал дать суровый ответ за нападение ВСУ на регион. По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, российский лидер уже приял решение по тому, какой удар будет нанесен киевской стороне.