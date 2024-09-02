Экс-начальник полиции Екатеринбурга переходит в мэрию, командовать им будет молодая чиновница

Полковник Кашигин станет замглавы ДОС мэрии Екатеринбурга

02 сентября 2024 в 21:37 Размер текста - 17 +

Александр Кашингин был главным по митингам в полиции Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший начальник полиции Екатеринбурга Александр Кашигин — один из самых уважаемых офицеров МВД — станет замдиректора департамента общественных связей (ДОС) мэрии Екатеринбурга, рассказал URA.RU источник. Подразделение возглавила молодая (29 лет) протеже замглавы города по политике и СМИ Сергея Плахотина — Екатерина Форукшина, об этом на утреннем совещании 2 сентября сообщил мэр Алексей Орлов. «У Кашигина было несколько продолжения карьеры. Выбрали в итоге этот. Руководство [администрации] надеется, что ему удастся выстроить конструктивное взаимодействие [внутриполитического блока мэрии] с силовиками», — поделился собеседник. Другой источник привел интересную деталь — с учетом большой (60-70 тысяч рублей) пенсии Кашигин якобы будет зарабатывать в месяц почти как вице-мэр. Впрочем, третий собеседник заверил, что пенсия у Кашигина меньше. Он уволился со службы весной. В статусе замглавы УМВД-начальника полиции Кашигин проработал чуть больше года. А до этого долгое время возглавлял отдел по охране общественного порядка (отвечал, в частности, за разгон незаконных митингов). Известно, что Кашигина уговаривали не писать рапорт. После отставки ему предрекали трудоустройство в службу безопасности какого-нибудь крупного холдинга. Форукшина пришла в администрацию вслед за Плахотиным в 2021 году — поначалу в статусе его помощницы, затем, после отставки с поста главы ДОС Галины Токаревой в начале 2023-го, стала исполняющей обязанности начальницы. ДОС имеет важнейшую роль в различных политических кампаниях: занимается массовыми мероприятиями, противодействием экстремизму, взаимодействует с общественными организациями, включая диаспоры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший начальник полиции Екатеринбурга Александр Кашигин — один из самых уважаемых офицеров МВД — станет замдиректора департамента общественных связей (ДОС) мэрии Екатеринбурга, рассказал URA.RU источник. Подразделение возглавила молодая (29 лет) протеже замглавы города по политике и СМИ Сергея Плахотина — Екатерина Форукшина, об этом на утреннем совещании 2 сентября сообщил мэр Алексей Орлов. «У Кашигина было несколько продолжения карьеры. Выбрали в итоге этот. Руководство [администрации] надеется, что ему удастся выстроить конструктивное взаимодействие [внутриполитического блока мэрии] с силовиками», — поделился собеседник. Другой источник привел интересную деталь — с учетом большой (60-70 тысяч рублей) пенсии Кашигин якобы будет зарабатывать в месяц почти как вице-мэр. Впрочем, третий собеседник заверил, что пенсия у Кашигина меньше. Он уволился со службы весной. В статусе замглавы УМВД-начальника полиции Кашигин проработал чуть больше года. А до этого долгое время возглавлял отдел по охране общественного порядка (отвечал, в частности, за разгон незаконных митингов). Известно, что Кашигина уговаривали не писать рапорт. После отставки ему предрекали трудоустройство в службу безопасности какого-нибудь крупного холдинга. Форукшина пришла в администрацию вслед за Плахотиным в 2021 году — поначалу в статусе его помощницы, затем, после отставки с поста главы ДОС Галины Токаревой в начале 2023-го, стала исполняющей обязанности начальницы. ДОС имеет важнейшую роль в различных политических кампаниях: занимается массовыми мероприятиями, противодействием экстремизму, взаимодействует с общественными организациями, включая диаспоры.