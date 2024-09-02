США будут добиваться конфискации самолета Мадуро

Вашингтон будет настаивать на конфискации самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за нарушений американского законодательства. Об этом сообщили в Минюсте США.
«Самолет Мадуро был арестован из-за нарушения законов США о санкциях, Вашингтон будет добиваться его конфискации», — говорится в соцсети Х ведомства. Американская сторона утверждает, что судно было приобретено через подставную компанию и вывезено в Венесуэлу для использования Мадуро и его приближенными. Отмечается, что самолет, оцениваемый в 13 миллионов долларов, был задержан в Доминиканской Республике.
Ранее США наложили арест на самолет Николаса Мадуро, потому что страна приобрела его с нарушением американских санкций. Воздушное судно было отправлено во Флориду после ареста, передает «Национальная служба новостей».
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