ВСУ нанесли массированный удар по зданиям Белгорода. Фоторепортаж

02 сентября 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Регион пережил еще один удар ВСУ Фото: Стрингер © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные нанесли новый удар по Белгородской области. Атаке подверглись шесть населенных пунктов региона. На территории сработала система ПВО, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. При этом, по данным российских военкоров, в областном центре были зафиксированы прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Во многих домах выбило окна. От местных медиков поступали сообщения о двух пострадавших. Осколками снарядов повреждены машины и строения. Самые яркие оперативные кадры из Белгородской области, пережившей очередную атаку — в фоторепортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные нанесли новый удар по Белгородской области. Атаке подверглись шесть населенных пунктов региона. На территории сработала система ПВО, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. При этом, по данным российских военкоров, в областном центре были зафиксированы прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Во многих домах выбило окна. От местных медиков поступали сообщения о двух пострадавших. Осколками снарядов повреждены машины и строения. Самые яркие оперативные кадры из Белгородской области, пережившей очередную атаку — в фоторепортаже URA.RU.