02 сентября 2024

ВСУ нанесли массированный удар по зданиям Белгорода. Фоторепортаж

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Последствия обстрела Белгорода. Белгород, сгоревшие машины, последствия, прилет, обстрел, сгоревшие автомобили, белгород
Регион пережил еще один удар ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные нанесли новый удар по Белгородской области. Атаке подверглись шесть населенных пунктов региона. На территории сработала система ПВО, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. При этом, по данным российских военкоров, в областном центре были зафиксированы прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты.

Во многих домах выбило окна. От местных медиков поступали сообщения о двух пострадавших. Осколками снарядов повреждены машины и строения. Самые яркие оперативные кадры из Белгородской области, пережившей очередную атаку — в фоторепортаже URA.RU.

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Украинские военные нанесли новый удар по Белгородской области. Атаке подверглись шесть населенных пунктов региона. На территории сработала система ПВО, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. При этом, по данным российских военкоров, в областном центре были зафиксированы прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Во многих домах выбило окна. От местных медиков поступали сообщения о двух пострадавших. Осколками снарядов повреждены машины и строения. Самые яркие оперативные кадры из Белгородской области, пережившей очередную атаку — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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