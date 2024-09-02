Украинские военные нанесли новый удар по Белгородской области. Атаке подверглись шесть населенных пунктов региона. На территории сработала система ПВО, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. При этом, по данным российских военкоров, в областном центре были зафиксированы прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты.
Во многих домах выбило окна. От местных медиков поступали сообщения о двух пострадавших. Осколками снарядов повреждены машины и строения. Самые яркие оперативные кадры из Белгородской области, пережившей очередную атаку — в фоторепортаже URA.RU.
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