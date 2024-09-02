Взрывы прозвучали в украинских городах

Взрывы слышали в Харькове и в Днепропетровске
В Днепропетровске и Харькове прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание.
«Сообщают о взрыве в Днепре... О взрыве в Харькове сообщает глава ОВА Олег Синегубов», — сообщила «Страна.ua».
Днем ранее в Харькове произошло 10 взрывов. Один из них попал на видео, которое опубликовал RT.
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