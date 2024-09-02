02 сентября 2024

Взрывы прозвучали в украинских городах

«Страна.ua»: взрывы прозвучали в Днепропетровске и Харькове
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрывы слышали в Харькове и в Днепропетровске
Взрывы слышали в Харькове и в Днепропетровске Фото:

В Днепропетровске и Харькове прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание. 

«Сообщают о взрыве в Днепре... О взрыве в Харькове сообщает глава ОВА Олег Синегубов», — сообщила «Страна.ua».

Днем ранее в Харькове произошло 10 взрывов. Один из них попал на видео, которое опубликовал RT.

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В Днепропетровске и Харькове прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание.  «Сообщают о взрыве в Днепре... О взрыве в Харькове сообщает глава ОВА Олег Синегубов», — сообщила «Страна.ua». Днем ранее в Харькове произошло 10 взрывов. Один из них попал на видео, которое опубликовал RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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