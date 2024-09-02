02 сентября 2024

Избиение американских военных в турецком Измире попало на видео в соцсетях

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Присутствие американских военных вызвало недовольство у молодежной группировки
Присутствие американских военных вызвало недовольство у молодежной группировки Фото:

Военнослужащие из США подверглись нападению со стороны местных жителей в турецком городе Измире. Об этом сообщает The Guardian. Кадры с места происшествия публикует аккаунт в X, поддерживающий антиамериканскую молодежную группировку «Союз молодежи Турции».

«Никто не сможет отозваться на крики о помощи американских солдат. Ваши руки обагрены кровью наших храбрых солдат и тысяч палестинцев. Вы покинете наши земли!» — подписал видео пользователь TGB International в соцсети X.

Газета The Guardian сообщила о двух пострадавших в результате конфликта. Задержанные оказались членами «Союза молодежи Турции». Власти проводят расследование по факту случившегося.

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Военнослужащие из США подверглись нападению со стороны местных жителей в турецком городе Измире. Об этом сообщает The Guardian. Кадры с места происшествия публикует аккаунт в X, поддерживающий антиамериканскую молодежную группировку «Союз молодежи Турции». «Никто не сможет отозваться на крики о помощи американских солдат. Ваши руки обагрены кровью наших храбрых солдат и тысяч палестинцев. Вы покинете наши земли!» — подписал видео пользователь TGB International в соцсети X. Газета The Guardian сообщила о двух пострадавших в результате конфликта. Задержанные оказались членами «Союза молодежи Турции». Власти проводят расследование по факту случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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