Избиение американских военных в турецком Измире попало на видео в соцсетях

Военнослужащие из США подверглись нападению со стороны местных жителей в турецком городе Измире. Об этом сообщает The Guardian. Кадры с места происшествия публикует аккаунт в X, поддерживающий антиамериканскую молодежную группировку «Союз молодежи Турции».
«Никто не сможет отозваться на крики о помощи американских солдат. Ваши руки обагрены кровью наших храбрых солдат и тысяч палестинцев. Вы покинете наши земли!» — подписал видео пользователь TGB International в соцсети X.
Газета The Guardian сообщила о двух пострадавших в результате конфликта. Задержанные оказались членами «Союза молодежи Турции». Власти проводят расследование по факту случившегося.
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