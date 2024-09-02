Bloomberg: партнеры Украины столкнулись с трудностями из-за поставок оружия

03 сентября 2024 в 02:18 Размер текста - 17 +

Наступил мрачный момент для Украины, пишет Bloomberg (архивное фото) Фото: U.S Army / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Союзники Украины испытывают трудности при выполнении своих обещаний, связанных с поставками вооружения, а объемы производства оборонной продукции в России превосходят Запад. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. «Украинские союзники пытаются выполнить данные ранее обещания, чтобы укрепить изношенные от военных действий системы противовоздушной обороны страны. Нескольким союзникам по НАТО еще предстоит выполнить свои обязательства, подтвержденные на июльском саммите в Вашингтоне», — говорится в публикации. Также ВСУ испытывают нехватку вооружения и не могут сдерживать продвижение российских сил на территории ДНР. «События представляют собой мрачный момент для Украины, которая потеряла значительную часть своих мощностей по производству электроэнергии», — заключает Bloomberg. Российская экономика, пишет агентство, на фоне трудностей с поставками военной продукции Киеву, способна обеспечить производство оборонной продукции для своих нужд. В том числе, обеспечить производство ракет, боеприпасов и в объеме, превосходящем возможности Запада по отправке оружия ВСУ. В Италии объяснили задержку передачи ЗРК Киеву отпусками и выходными. Такое объяснение дал министр обороны Италии Гуидо Крозет Российские. При этом российские, китайские и иранские предприятия работают беспрерывно, добавил Крозетто, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Союзники Украины испытывают трудности при выполнении своих обещаний, связанных с поставками вооружения, а объемы производства оборонной продукции в России превосходят Запад. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. «Украинские союзники пытаются выполнить данные ранее обещания, чтобы укрепить изношенные от военных действий системы противовоздушной обороны страны. Нескольким союзникам по НАТО еще предстоит выполнить свои обязательства, подтвержденные на июльском саммите в Вашингтоне», — говорится в публикации. Также ВСУ испытывают нехватку вооружения и не могут сдерживать продвижение российских сил на территории ДНР. «События представляют собой мрачный момент для Украины, которая потеряла значительную часть своих мощностей по производству электроэнергии», — заключает Bloomberg. Российская экономика, пишет агентство, на фоне трудностей с поставками военной продукции Киеву, способна обеспечить производство оборонной продукции для своих нужд. В том числе, обеспечить производство ракет, боеприпасов и в объеме, превосходящем возможности Запада по отправке оружия ВСУ. В Италии объяснили задержку передачи ЗРК Киеву отпусками и выходными. Такое объяснение дал министр обороны Италии Гуидо Крозет Российские. При этом российские, китайские и иранские предприятия работают беспрерывно, добавил Крозетто, пишет RT.