Самолет авиакомпании Red Wings 3 сентября прилетел из Нижневартовска в Челябинск с опозданием в шесть часов. Информация об этом указана на онлайн-табло челябинского аэропорта.
«Рейс ИНН 1222 Нижневартовск-Челябинск задерживается. Время по расписанию: 21:10, 02.09. Расчетное время: 03:00, 03.09», — указано на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Рейс выполнялся на самолете Superjet.
В аэропорту Челябинска 2 сентября был задержан вылет рейса № 1221 по маршруту Челябинск — Нижневартовск авиакомпании Red Wings. Самолет должен был вылететь по расписанию в 16:15, но фактически улетел в 22:30. Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров задержанного рейса, сообщили в пресс-службе ведомства.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. Ответ будет опубликован после получения.
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