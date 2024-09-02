02 сентября 2024

Самолет из Нижневартовска прилетел в Челябинск с опозданием в шесть часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания red wings, ra89143
Рейс выполнялся на самолете Superjet (архивное фото) Фото:

Самолет авиакомпании Red Wings 3 сентября прилетел из Нижневартовска в Челябинск с опозданием в шесть часов. Информация об этом указана на онлайн-табло челябинского аэропорта.

«Рейс ИНН 1222 Нижневартовск-Челябинск задерживается. Время по расписанию: 21:10, 02.09. Расчетное время: 03:00, 03.09», — указано на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Рейс выполнялся на самолете Superjet.

В аэропорту Челябинска 2 сентября был задержан вылет рейса № 1221 по маршруту Челябинск — Нижневартовск авиакомпании Red Wings. Самолет должен был вылететь по расписанию в 16:15, но фактически улетел в 22:30. Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров задержанного рейса, сообщили в пресс-службе ведомства.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. Ответ будет опубликован после получения.

Самолет прилетел в 03:00 3 сентября
Самолет прилетел в 03:00 3 сентября

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Самолет авиакомпании Red Wings 3 сентября прилетел из Нижневартовска в Челябинск с опозданием в шесть часов. Информация об этом указана на онлайн-табло челябинского аэропорта. «Рейс ИНН 1222 Нижневартовск-Челябинск задерживается. Время по расписанию: 21:10, 02.09. Расчетное время: 03:00, 03.09», — указано на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Рейс выполнялся на самолете Superjet. В аэропорту Челябинска 2 сентября был задержан вылет рейса № 1221 по маршруту Челябинск — Нижневартовск авиакомпании Red Wings. Самолет должен был вылететь по расписанию в 16:15, но фактически улетел в 22:30. Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров задержанного рейса, сообщили в пресс-службе ведомства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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