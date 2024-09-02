02 сентября 2024

В Нижневартовске сбили пешехода, перебегавшего на красный свет

© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчанин нарушил ПДД и попал под колеса авто
Вартовчанин нарушил ПДД и попал под колеса авто Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Мира и Чапаева двое пешеходов решили перебежать на красный свет. В результате нарушения ПДД, одного из них сбила машина.

«Около 22:30 на перекрёстке Мира — Чапаева сбили пешехода, который решил вместе с другом перебежать на красный. Вот, что из этого вышло», — написано в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

О состоянии пострадавшего не сообщается. URA.RU направило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Мира и Чапаева двое пешеходов решили перебежать на красный свет. В результате нарушения ПДД, одного из них сбила машина. «Около 22:30 на перекрёстке Мира — Чапаева сбили пешехода, который решил вместе с другом перебежать на красный. Вот, что из этого вышло», — написано в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». О состоянии пострадавшего не сообщается. URA.RU направило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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