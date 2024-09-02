В Нижневартовске сбили пешехода, перебегавшего на красный свет

Вартовчанин нарушил ПДД и попал под колеса авто
В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Мира и Чапаева двое пешеходов решили перебежать на красный свет. В результате нарушения ПДД, одного из них сбила машина.
«Около 22:30 на перекрёстке Мира — Чапаева сбили пешехода, который решил вместе с другом перебежать на красный. Вот, что из этого вышло», — написано в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
О состоянии пострадавшего не сообщается. URA.RU направило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!