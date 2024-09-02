Три тюменских университета попали в рейтинг лучших ВУЗов страны

ТюмГУ занял 35-38 место в Московском международном рейтинге «Три миссии университета»
ТюмГУ, ТГМУ и ТИУ попали в ТОП-50 лучших ВУЗов России. Они вошли в Московский международный рейтинг «Три миссии университета», сообщила рейтинговая группа RAEX.
«35-38 место: Тюменский государственный университет. 82-113 место: Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России, Тюменский индустриальный университет», — написано на сайте.
Также в список попали и университеты ХМАО. Ханты-Мансийская государственная медицинская академия и Югорский государственный университет заняли 114-152 места.
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