02 сентября 2024

Три тюменских университета попали в рейтинг лучших ВУЗов страны

© Служба новостей «URA.RU»
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ТюмГУ занял 35-38 место в Московском международном рейтинге «Три миссии университета»
ТюмГУ занял 35-38 место в Московском международном рейтинге «Три миссии университета» Фото:

ТюмГУ, ТГМУ и ТИУ попали в ТОП-50 лучших ВУЗов России. Они вошли в Московский международный рейтинг «Три миссии университета», сообщила рейтинговая группа RAEX.

«35-38 место: Тюменский государственный университет. 82-113 место: Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России, Тюменский индустриальный университет», — написано на сайте.

Также в список попали и университеты ХМАО. Ханты-Мансийская государственная медицинская академия и Югорский государственный университет заняли 114-152 места.

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ТюмГУ, ТГМУ и ТИУ попали в ТОП-50 лучших ВУЗов России. Они вошли в Московский международный рейтинг «Три миссии университета», сообщила рейтинговая группа RAEX. «35-38 место: Тюменский государственный университет. 82-113 место: Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России, Тюменский индустриальный университет», — написано на сайте. Также в список попали и университеты ХМАО. Ханты-Мансийская государственная медицинская академия и Югорский государственный университет заняли 114-152 места.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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