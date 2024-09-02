02 сентября 2024

Статусные силовики прошлись по неблагополучным семьям Екатеринбурга

В Екатеринбурге прокурор города посетила школьников из неблагополучных семей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полицейские рассказали родителям, как оформлять документы для школы
Полицейские рассказали родителям, как оформлять документы для школы Фото:

В Екатеринбурге статусные силовики посетили подучетные семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Возглавляли шествие прокурор города Светлана Кузнецова и врио начальника подразделения полиции Екатеринбурга по делам несовершеннолетних (ПДН) Анастасия Дмитриева.

«Целью всероссийской акции МВД „Помоги пойти учиться“ являются оказание социальной, материальной и консультативной помощи, а также осуществление контроля за своевременной подготовкой несовершеннолетних к новому учебному году, зачислением детей-первоклассников в образовательные организации. Детям вручили, проживающим в подучетных семьях, которые находятся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, подарочные наборы и полезные школьные принадлежности — тетради, ручки, карандаши, альбомы» — рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Кроме материальной поддержки, на мероприятиях также были предоставлены консультации для родителей о профилактике электронного мошенничества и помощи в оформлении документов для школы. Детям разъяснили правила дорожного движения и поведения в общественных местах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге статусные силовики посетили подучетные семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Возглавляли шествие прокурор города Светлана Кузнецова и врио начальника подразделения полиции Екатеринбурга по делам несовершеннолетних (ПДН) Анастасия Дмитриева. «Целью всероссийской акции МВД „Помоги пойти учиться“ являются оказание социальной, материальной и консультативной помощи, а также осуществление контроля за своевременной подготовкой несовершеннолетних к новому учебному году, зачислением детей-первоклассников в образовательные организации. Детям вручили, проживающим в подучетных семьях, которые находятся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, подарочные наборы и полезные школьные принадлежности — тетради, ручки, карандаши, альбомы» — рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. Кроме материальной поддержки, на мероприятиях также были предоставлены консультации для родителей о профилактике электронного мошенничества и помощи в оформлении документов для школы. Детям разъяснили правила дорожного движения и поведения в общественных местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...