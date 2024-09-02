Статусные силовики прошлись по неблагополучным семьям Екатеринбурга

В Екатеринбурге статусные силовики посетили подучетные семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Возглавляли шествие прокурор города Светлана Кузнецова и врио начальника подразделения полиции Екатеринбурга по делам несовершеннолетних (ПДН) Анастасия Дмитриева.
«Целью всероссийской акции МВД „Помоги пойти учиться“ являются оказание социальной, материальной и консультативной помощи, а также осуществление контроля за своевременной подготовкой несовершеннолетних к новому учебному году, зачислением детей-первоклассников в образовательные организации. Детям вручили, проживающим в подучетных семьях, которые находятся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, подарочные наборы и полезные школьные принадлежности — тетради, ручки, карандаши, альбомы» — рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Кроме материальной поддержки, на мероприятиях также были предоставлены консультации для родителей о профилактике электронного мошенничества и помощи в оформлении документов для школы. Детям разъяснили правила дорожного движения и поведения в общественных местах.
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