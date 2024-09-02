Родители пожаловались на отсутствие питания для младших классов в школах ХМАО

Родители пожаловались, что в нескольких школах Нижневартовска дети младших классов не получают бесплатное питание. В этот список входят школы № 1, 2 и 9.
«Во второй не кормили», — написала одна из родителей. «В девятой тоже не кормили», — сообщила другая. Пост опубликован в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». Там указано, что та же ситуация наблюдалась и в школе №1.
Помимо этого, вартовчане рассказали, что в некоторых учебных заведениях давали только булочку и мандарин. Также в нескольких образовательных организациях обеды были организованы только для первых классов или льготных категорий.
Напомним, что бесплатное горячее питание должно предоставляться один раз в день всем школьникам с 1 по 4 класс без исключения. URA.RU направило запрос в департамент образования Нижневартовска. Ответ ожидается.
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