02 сентября 2024

Родители пожаловались на отсутствие питания для младших классов в школах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые младшеклассники Нижневартовска на обед получили только фрукт и чай
Некоторые младшеклассники Нижневартовска на обед получили только фрукт и чай Фото:

Родители пожаловались, что в нескольких школах Нижневартовска дети младших классов не получают бесплатное питание. В этот список входят школы № 1, 2 и 9.

«Во второй не кормили», — написала одна из родителей. «В девятой тоже не кормили», — сообщила другая. Пост опубликован в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». Там указано, что та же ситуация наблюдалась и в школе №1.

Помимо этого, вартовчане рассказали, что в некоторых учебных заведениях давали только булочку и мандарин. Также в нескольких образовательных организациях обеды были организованы только для первых классов или льготных категорий.

Напомним, что бесплатное горячее питание должно предоставляться один раз в день всем школьникам с 1 по 4 класс без исключения. URA.RU направило запрос в департамент образования Нижневартовска. Ответ ожидается.

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Родители пожаловались, что в нескольких школах Нижневартовска дети младших классов не получают бесплатное питание. В этот список входят школы № 1, 2 и 9. «Во второй не кормили», — написала одна из родителей. «В девятой тоже не кормили», — сообщила другая. Пост опубликован в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». Там указано, что та же ситуация наблюдалась и в школе №1. Помимо этого, вартовчане рассказали, что в некоторых учебных заведениях давали только булочку и мандарин. Также в нескольких образовательных организациях обеды были организованы только для первых классов или льготных категорий. Напомним, что бесплатное горячее питание должно предоставляться один раз в день всем школьникам с 1 по 4 класс без исключения. URA.RU направило запрос в департамент образования Нижневартовска. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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