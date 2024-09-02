«Искал в подвалах»: бывший шеф СК разнес силовиков из-за поисков школьницы в Нижнем Тагиле

К поискам бесследно пропавшей школьницы в Тагиле подключился экс-глава СУ СКР

03 сентября 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Анатолий Надбитов лично искал девочку в подвалах и на чердаках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле бесследно пропала 12-летняя школьница К поискам пропавшей 12-летней Анастасии Якиной в Нижнем Тагиле (Свердловская область) подключился бывший начальник, а ныне первый замруководителя свердловского СК Анатолий Надбитов. Он разнес местных силовиков, которые ведут поиски уже четвертые сутки, и лично допросил свидетелей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному управлению СКР. «К поискам девочки подключился областной аппарат СКР, на место происшествия выезжал Анатолий Надбитов, который устроил разнос местным силовикам. Также он лично допросил свидетелей, осмотрел подвалы, чердаки и заброшенные комнаты общежития, в котором проживал пропавший ребенок», — поделился собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Эта мера расширяет полномочия сотрудников — они могут проводить допросы, очные ставки и другие следственные действия. В свердловском СК тему не комментируют. Приметы девочки: рост — 150 сантиметров, русые волосы ниже плеч. Она была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Если вы знаете местоположение школьницы, сообщите полицейским по номеру 8 (343) 597-68-02 или на линию 02. Как писало URA.RU, Настя ушла из дома 31 августа. Якобы она отпросилась у отца погулять. Когда он вернулся с работы, не обнаружил девочку, и начал самостоятельно ее искать. Затем мужчина обратился за помощью к силовикам. По городу развешаны ориентировки на пропавшую. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Приметы девочки Фото: предоставлено поисковым отрядом «ЛизаАлерт» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К поискам пропавшей 12-летней Анастасии Якиной в Нижнем Тагиле (Свердловская область) подключился бывший начальник, а ныне первый замруководителя свердловского СК Анатолий Надбитов. Он разнес местных силовиков, которые ведут поиски уже четвертые сутки, и лично допросил свидетелей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному управлению СКР. «К поискам девочки подключился областной аппарат СКР, на место происшествия выезжал Анатолий Надбитов, который устроил разнос местным силовикам. Также он лично допросил свидетелей, осмотрел подвалы, чердаки и заброшенные комнаты общежития, в котором проживал пропавший ребенок», — поделился собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Эта мера расширяет полномочия сотрудников — они могут проводить допросы, очные ставки и другие следственные действия. В свердловском СК тему не комментируют. Приметы девочки: рост — 150 сантиметров, русые волосы ниже плеч. Она была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Если вы знаете местоположение школьницы, сообщите полицейским по номеру 8 (343) 597-68-02 или на линию 02. Как писало URA.RU, Настя ушла из дома 31 августа. Якобы она отпросилась у отца погулять. Когда он вернулся с работы, не обнаружил девочку, и начал самостоятельно ее искать. Затем мужчина обратился за помощью к силовикам. По городу развешаны ориентировки на пропавшую. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.