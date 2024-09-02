В Челябинске на треть выросли предлагаемые средние зарплаты в сфере продаж

Сфера продаж в Челябинске показала наибольший прирост средних зарплатных предложений по итогам лета 2024 года. Исследование динамики в продажах отмечает рост зарплаты на 34%. В рейтинг также вошли автобизнес и ниша строительства, рассказали URA.RU 3 сентября в пресс-службе сервиса «Авито Работа».
«По сравнению с летом прошлого года предлагаемые зарплаты для соискателей в сфере продаж выросли на 34%, достигнув в среднем около 54 952 рубля в месяц при полной занятости», — сообщили в пресс-службе. У строителей и автобизнесменов денежный прирост составил меньший процент.
Строительная отрасль показала увеличение зарплат на 25%. Кандидатам этой отрасли предлагают в среднем 78 951 рублей. Средняя предлагаемая заработная плата для работников автомобильного бизнеса при повышении на 21% составляет 84 994 рубля ежемесячно.
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