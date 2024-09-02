02 сентября 2024

В Челябинске на треть выросли предлагаемые средние зарплаты в сфере продаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Их всех сфер в исследовании больше всего получают автобизнесмены - 84 994 рубля в месяц
Их всех сфер в исследовании больше всего получают автобизнесмены - 84 994 рубля в месяц Фото:

Сфера продаж в Челябинске показала наибольший прирост средних зарплатных предложений по итогам лета 2024 года. Исследование динамики в продажах отмечает рост зарплаты на 34%. В рейтинг также вошли автобизнес и ниша строительства, рассказали URA.RU 3 сентября в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

«По сравнению с летом прошлого года предлагаемые зарплаты для соискателей в сфере продаж выросли на 34%, достигнув в среднем около 54 952 рубля в месяц при полной занятости», — сообщили в пресс-службе. У строителей и автобизнесменов денежный прирост составил меньший процент.

Строительная отрасль показала увеличение зарплат на 25%. Кандидатам этой отрасли предлагают в среднем 78 951 рублей. Средняя предлагаемая заработная плата для работников автомобильного бизнеса при повышении на 21% составляет 84 994 рубля ежемесячно.

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Сфера продаж в Челябинске показала наибольший прирост средних зарплатных предложений по итогам лета 2024 года. Исследование динамики в продажах отмечает рост зарплаты на 34%. В рейтинг также вошли автобизнес и ниша строительства, рассказали URA.RU 3 сентября в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «По сравнению с летом прошлого года предлагаемые зарплаты для соискателей в сфере продаж выросли на 34%, достигнув в среднем около 54 952 рубля в месяц при полной занятости», — сообщили в пресс-службе. У строителей и автобизнесменов денежный прирост составил меньший процент. Строительная отрасль показала увеличение зарплат на 25%. Кандидатам этой отрасли предлагают в среднем 78 951 рублей. Средняя предлагаемая заработная плата для работников автомобильного бизнеса при повышении на 21% составляет 84 994 рубля ежемесячно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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