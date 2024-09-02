Общество Челябинские таможенники пресекли вывоз пиломатериалов из страны. Фото 03 сентября 2024 в 11:03 Размер текста - 17 + Стоимость пиломатериалов, которые пытались вывезти из РФ превысила 1 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники Челябинской таможни пресекли незаконный вывоз 100 кубометров пиломатериалов из РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, стоимость груза, который пытались вывезти из страны, составила более миллиона рублей. «Таможенники установили жителя Челябинской области, перемещавшего по поддельным документам за границу тремя грузовыми автомобилями более 100 кубометров пиломатериалов из сосны нелегального происхождения стоимостью более миллиона рублей. При этом установлена фиктивность сделок по приобретению лесоматериалов на внутреннем рынке», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. В отношении перевозчика возбудили два уголовных дела по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей. Лесоматериалы пытались незаконно вывезти из России Фото: пресс-служба Челябинской таможни Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сотрудники Челябинской таможни пресекли незаконный вывоз 100 кубометров пиломатериалов из РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, стоимость груза, который пытались вывезти из страны, составила более миллиона рублей. «Таможенники установили жителя Челябинской области, перемещавшего по поддельным документам за границу тремя грузовыми автомобилями более 100 кубометров пиломатериалов из сосны нелегального происхождения стоимостью более миллиона рублей. При этом установлена фиктивность сделок по приобретению лесоматериалов на внутреннем рынке», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. В отношении перевозчика возбудили два уголовных дела по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям