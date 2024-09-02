В поселке Магнитный Агаповского района Челябинской области разыскивают 17-летнего молодого человека с татуировкой крыла ангела на левом предплечье. Об этом сообщили 3 сентября волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛЕГИОН СПАС74».
«Пропал подросток 2006 года рождения. 2 сентября в 22:00 ушел из ПЦД по улице Молодежной поселка Магнитный. С тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в официальном паблике сообщества «ЛЕГИОН СПАС74» в соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры сообщают, что рост парня 174 сантиметра, глаза карие, волосы темно-русые, а телосложение худое. Был одет в черную футболку с бежевым рисунком, безрукавку бело-сине-красного цвета и черные спортивные штаны.
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