02 сентября 2024

В Челябинской области пропал подросток с татуировкой на руке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рост пропавшего парня 174 сантиметра
Рост пропавшего парня 174 сантиметра Фото:

В поселке Магнитный Агаповского района Челябинской области разыскивают 17-летнего молодого человека с татуировкой крыла ангела на левом предплечье. Об этом сообщили 3 сентября волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛЕГИОН СПАС74».

«Пропал подросток 2006 года рождения. 2 сентября в 22:00 ушел из ПЦД по улице Молодежной поселка Магнитный. С тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в официальном паблике сообщества «ЛЕГИОН СПАС74» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры сообщают, что рост парня 174 сантиметра, глаза карие, волосы темно-русые, а телосложение худое. Был одет в черную футболку с бежевым рисунком, безрукавку бело-сине-красного цвета и черные спортивные штаны.

Подросток исчез день назад
Подросток исчез день назад
Фото:

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В поселке Магнитный Агаповского района Челябинской области разыскивают 17-летнего молодого человека с татуировкой крыла ангела на левом предплечье. Об этом сообщили 3 сентября волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛЕГИОН СПАС74». «Пропал подросток 2006 года рождения. 2 сентября в 22:00 ушел из ПЦД по улице Молодежной поселка Магнитный. С тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в официальном паблике сообщества «ЛЕГИОН СПАС74» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры сообщают, что рост парня 174 сантиметра, глаза карие, волосы темно-русые, а телосложение худое. Был одет в черную футболку с бежевым рисунком, безрукавку бело-сине-красного цвета и черные спортивные штаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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