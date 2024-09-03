Челябинский военный медик Гореликова обнулила долги за ЖКХ, накопившиеся на СВО

Военный медик из Челябинска Светлана Гореликова за полтора года, проведенные в Луганской народной республике, накопила большие долги за коммунальные услуги. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU.
«Пока я была на войне, у меня накопились большие долги за воду, электричество, вывоз твердых бытовых отходов. Однако организации, предоставляющие эти услуги, отнеслись к проблеме с пониманием. После возвращения с фронта я предоставила им ксерокопию контракта, копию военного билета, написала обращение, и сразу же все долги были обнулены», — сообщила Гореликова.
По словам Гореликовой, другие участники СВО и их семьи могут поступить так же. Для этого им нужно взять в отделе кадров заверенную копию контракта и отнести эту копию в организацию, предоставляющую услугу. Плюс сейчас существуют льготы не только для самих участников СВО, но и для их семей, которые имеют право на скидку на услуги. Им необходимо обратиться в отдел соцзащиты, где предоставят необходимую информацию и помощь.
Гореликова отправилась на СВО в ноябре 2022 года и служила в медсанчасти артдивизиона в ЛНР до февраля 2024-го. До этого она работала медсестрой областной больницы №3, а затем в лазарете санчасти ЧВВАКУШ. Гореликова награждена медалью «За воинскую доблесть» II степени.
Вернувшись с СВО, Гореликова продолжила оказывать помощь людям. Ее назначили официальным представителем реготделения партии «Единая Россия» по вопросам помощи участникам СВО и их семьям.
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