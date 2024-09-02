02 сентября 2024

Челябинским детям пообещали сделать финансовую грамотность школьным предметом

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Кандидат в Президенты РФ Владислав Даванков посетил Челябинск. Челябинск, учитель, учебный класс, гимназия, класс, школьный класс, парта, каникулы, школа, преподаватель, перемена, дистанционное обучение, лицей, классный руководитель
Учителя рекомендуют прививать навыки обращения с деньгами с детского сада Фото:

Финансовая грамотность станет обычным школьным предметом, как география или русский язык. О важности навыка обращения с деньгами рассказала коуч предпринимателей Ольга Снедкова.

«Процесс обучения финансовой грамотности будет всегда, его невозможно остановить. Эволюционный процесс идет, у нас рождаются дети, их нужно обучать. Просто это станет нормой, как географию изучать, как русский язык», — отметила Снедкова на пресс-конференции, организованной ИД «Гранада Пресс».

Спикер конференции психолог Леонид Филимонов подчеркнул, что люди станут финансово грамотными тогда, когда начнут понимать себя и управлять собой. По его мнению, детей нужно обучать процессам самопознания и самоуправления. И когда человек будет понимать, зачем он живет, для чего ему нужны деньги, как ресурс, этот день будет приближаться.

В свою очередь экономист, педагог, основатель проекта «День финансовой грамотности» Валентина Герасимова рассказала о своем опыте работы в школе. Она отметила, что обучать детей обращению с деньгами нужно с детского сада, чтобы у ребенка появилась связь между купюрами и тем, что он может на них купить. Для этого детям нужно выдавать карманные деньги, обучать накоплению и объяснять ценность денег.

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Финансовая грамотность станет обычным школьным предметом, как география или русский язык. О важности навыка обращения с деньгами рассказала коуч предпринимателей Ольга Снедкова. «Процесс обучения финансовой грамотности будет всегда, его невозможно остановить. Эволюционный процесс идет, у нас рождаются дети, их нужно обучать. Просто это станет нормой, как географию изучать, как русский язык», — отметила Снедкова на пресс-конференции, организованной ИД «Гранада Пресс». Спикер конференции психолог Леонид Филимонов подчеркнул, что люди станут финансово грамотными тогда, когда начнут понимать себя и управлять собой. По его мнению, детей нужно обучать процессам самопознания и самоуправления. И когда человек будет понимать, зачем он живет, для чего ему нужны деньги, как ресурс, этот день будет приближаться. В свою очередь экономист, педагог, основатель проекта «День финансовой грамотности» Валентина Герасимова рассказала о своем опыте работы в школе. Она отметила, что обучать детей обращению с деньгами нужно с детского сада, чтобы у ребенка появилась связь между купюрами и тем, что он может на них купить. Для этого детям нужно выдавать карманные деньги, обучать накоплению и объяснять ценность денег.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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