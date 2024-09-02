Челябинским детям пообещали сделать финансовую грамотность школьным предметом

Финансовая грамотность станет обычным школьным предметом, как география или русский язык. О важности навыка обращения с деньгами рассказала коуч предпринимателей Ольга Снедкова.
«Процесс обучения финансовой грамотности будет всегда, его невозможно остановить. Эволюционный процесс идет, у нас рождаются дети, их нужно обучать. Просто это станет нормой, как географию изучать, как русский язык», — отметила Снедкова на пресс-конференции, организованной ИД «Гранада Пресс».
Спикер конференции психолог Леонид Филимонов подчеркнул, что люди станут финансово грамотными тогда, когда начнут понимать себя и управлять собой. По его мнению, детей нужно обучать процессам самопознания и самоуправления. И когда человек будет понимать, зачем он живет, для чего ему нужны деньги, как ресурс, этот день будет приближаться.
В свою очередь экономист, педагог, основатель проекта «День финансовой грамотности» Валентина Герасимова рассказала о своем опыте работы в школе. Она отметила, что обучать детей обращению с деньгами нужно с детского сада, чтобы у ребенка появилась связь между купюрами и тем, что он может на них купить. Для этого детям нужно выдавать карманные деньги, обучать накоплению и объяснять ценность денег.
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