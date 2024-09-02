02 сентября 2024

За месяц в ХМАО резко подорожал бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего подорожало 98-е топливо
Больше всего подорожало 98-е топливо Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за август подскочили цены на бензин. Больше всего подорожало 98-е топливо — примерно на 3,5%, сообщил URA.RU Росстат.

«Средняя стоимость литра бензина автомобильной марки АИ-98 в конце августа по ХМАО составила 73,33 рублей. В начале месяца цена была на уровне 70,82 рублей. Удорожание составило 3,5%», — следует из статистики ведомства.

Стоимость других марок топлива тоже выросла, например, 92-е подорожало на 2,6% (с 51,42 до 52,78 рублей). А бензин АИ-95 — на 2,4% (с 55,7 до 57,05).

Ранее URA.RU рассказывало, где в ХМАО продают самый дешевый бензин. Оказалось, что топливо марок АИ-92 и АИ-98 меньше всего стоит в Сургуте, а 95-е — в Нижневартовске.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за август подскочили цены на бензин. Больше всего подорожало 98-е топливо — примерно на 3,5%, сообщил URA.RU Росстат. «Средняя стоимость литра бензина автомобильной марки АИ-98 в конце августа по ХМАО составила 73,33 рублей. В начале месяца цена была на уровне 70,82 рублей. Удорожание составило 3,5%», — следует из статистики ведомства. Стоимость других марок топлива тоже выросла, например, 92-е подорожало на 2,6% (с 51,42 до 52,78 рублей). А бензин АИ-95 — на 2,4% (с 55,7 до 57,05). Ранее URA.RU рассказывало, где в ХМАО продают самый дешевый бензин. Оказалось, что топливо марок АИ-92 и АИ-98 меньше всего стоит в Сургуте, а 95-е — в Нижневартовске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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