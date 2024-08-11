Росстат назвал города ХМАО с самым дешевым бензином

Дешевле всего среди крупнейших городов ХМАО бензин марок АИ-92 и АИ-98 в начале августа продают в Сургуте. А 95-е топливо меньше всего стоит в Нижневартовске, сообщили URA.RU представители Росстата.
«Стоимость литра бензина автомобильный марки АИ-92 в Сургуте составляет в среднем 51,26 рубль. В Нижневартовске топливо продают по 52,10 рубля, а в Ханты-Мансийске — по 53,88 рубля», — следует из статистики ведомства.
Горючее 98-й марки в Сургуте тем временем стоит 70,88 рублей. В Нижневартовске топливо продают на 40 копеек дороже, а в окружной столице — сразу на 2,9 рубля.
Самые выгодные цены на бензин АИ-95 тем временем в Нижневартовске — 55,49 рублей. А в Сургуте и Ханты-Мансийске за топливо в среднем просят по 55,80 и 59,30 рублей соответственно.
Ранее URA.RU рассказывало, что цены на дизель в ХМАО выросли до 70,60 рублей за литр. За июль топливо подорожало более чем на 20 копеек.
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