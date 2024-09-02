В поликлинике челябинского города остался один педиатр

03 сентября 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

В Аше остался один педиатр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В детской поликлинике города Аша Челябинской области остался один педиатр, к которому практически невозможно попасть на прием. Родители сообщили, что детям нужны осмотры, справки, направления, и один специалист не справляется с этой нагрузкой. «В детской поликлинике остался один доктор, а детей очень много. Невозможно попасть к доктору, так как он один и загруженность полная. Куда обращаться за помощью деткам?» — спрашивает жительница Аши. Мама ребенка рассказала, что фельдшер работает с 8:30 до 12:00. Накануне, в понедельник, ей удалось записаться ко врачу на сайте Госуслуг, но прием будет только через три дня. Если нужна справка после болезни, придется в эти дни пропускать школу или детский сад. Оперативно получить медпомощь при заболевании тоже не получится. По словам родителей, раньше в детской поликлинике вели прием три педиатра и один фельдшер. При этом и прежде записаться на прием в тот же день удавалось не всегда, загруженность специалистов была полной. Жители недоумевают, каким образом с этой работой может справиться один фельдшер. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации ответ на него не поступал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В детской поликлинике города Аша Челябинской области остался один педиатр, к которому практически невозможно попасть на прием. Родители сообщили, что детям нужны осмотры, справки, направления, и один специалист не справляется с этой нагрузкой. «В детской поликлинике остался один доктор, а детей очень много. Невозможно попасть к доктору, так как он один и загруженность полная. Куда обращаться за помощью деткам?» — спрашивает жительница Аши. Мама ребенка рассказала, что фельдшер работает с 8:30 до 12:00. Накануне, в понедельник, ей удалось записаться ко врачу на сайте Госуслуг, но прием будет только через три дня. Если нужна справка после болезни, придется в эти дни пропускать школу или детский сад. Оперативно получить медпомощь при заболевании тоже не получится. По словам родителей, раньше в детской поликлинике вели прием три педиатра и один фельдшер. При этом и прежде записаться на прием в тот же день удавалось не всегда, загруженность специалистов была полной. Жители недоумевают, каким образом с этой работой может справиться один фельдшер. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации ответ на него не поступал.