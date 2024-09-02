В поликлинике челябинского города остался один педиатр

В детской поликлинике города Аша Челябинской области остался один педиатр, к которому практически невозможно попасть на прием. Родители сообщили, что детям нужны осмотры, справки, направления, и один специалист не справляется с этой нагрузкой.
«В детской поликлинике остался один доктор, а детей очень много. Невозможно попасть к доктору, так как он один и загруженность полная. Куда обращаться за помощью деткам?» — спрашивает жительница Аши.
Мама ребенка рассказала, что фельдшер работает с 8:30 до 12:00. Накануне, в понедельник, ей удалось записаться ко врачу на сайте Госуслуг, но прием будет только через три дня. Если нужна справка после болезни, придется в эти дни пропускать школу или детский сад. Оперативно получить медпомощь при заболевании тоже не получится.
По словам родителей, раньше в детской поликлинике вели прием три педиатра и один фельдшер. При этом и прежде записаться на прием в тот же день удавалось не всегда, загруженность специалистов была полной. Жители недоумевают, каким образом с этой работой может справиться один фельдшер.
URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации ответ на него не поступал.
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