02 сентября 2024

В поликлинике челябинского города остался один педиатр

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера по ФАПам Красноармейского района. Челябинск, врач, фельшерско-акушерский пункт, фельдшер, доктор
В Аше остался один педиатр Фото:

В детской поликлинике города Аша Челябинской области остался один педиатр, к которому практически невозможно попасть на прием. Родители сообщили, что детям нужны осмотры, справки, направления, и один специалист не справляется с этой нагрузкой.

«В детской поликлинике остался один доктор, а детей очень много. Невозможно попасть к доктору, так как он один и загруженность полная. Куда обращаться за помощью деткам?» — спрашивает жительница Аши.

Мама ребенка рассказала, что фельдшер работает с 8:30 до 12:00. Накануне, в понедельник, ей удалось записаться ко врачу на сайте Госуслуг, но прием будет только через три дня. Если нужна справка после болезни, придется в эти дни пропускать школу или детский сад. Оперативно получить медпомощь при заболевании тоже не получится.

По словам родителей, раньше в детской поликлинике вели прием три педиатра и один фельдшер. При этом и прежде записаться на прием в тот же день удавалось не всегда, загруженность специалистов была полной. Жители недоумевают, каким образом с этой работой может справиться один фельдшер.

URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации ответ на него не поступал.

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В детской поликлинике города Аша Челябинской области остался один педиатр, к которому практически невозможно попасть на прием. Родители сообщили, что детям нужны осмотры, справки, направления, и один специалист не справляется с этой нагрузкой. «В детской поликлинике остался один доктор, а детей очень много. Невозможно попасть к доктору, так как он один и загруженность полная. Куда обращаться за помощью деткам?» — спрашивает жительница Аши. Мама ребенка рассказала, что фельдшер работает с 8:30 до 12:00. Накануне, в понедельник, ей удалось записаться ко врачу на сайте Госуслуг, но прием будет только через три дня. Если нужна справка после болезни, придется в эти дни пропускать школу или детский сад. Оперативно получить медпомощь при заболевании тоже не получится. По словам родителей, раньше в детской поликлинике вели прием три педиатра и один фельдшер. При этом и прежде записаться на прием в тот же день удавалось не всегда, загруженность специалистов была полной. Жители недоумевают, каким образом с этой работой может справиться один фельдшер. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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