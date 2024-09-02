02 сентября 2024

В Челябинской области похолодает до двух градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень золотая. Челябинск, деревья, листья, золотая осень, береза, сень
В регионе похолодает до двух градусов Фото:

В Челябинской области 4 сентября похолодает до двух градусов. О распространении арктической воздушной массы предупредили синоптики Челябинского метеоцентра.

«С распространением арктической воздушной массы на территории Челябинской области ожидается похолодание. Температура воздуха 5-10 градусов, при прояснении до двух градусов, днем 11-16», — уточнили синоптики.

В регионе ожидаются кратковременные дожди, погода облачная с прояснением. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду. В Челябинске погода аналогичная, ночью около 7-9 градусов, днем 12-14 градусов тепла.

Ранее синоптики предупреждали, что холодный фронт, который принесет в Челябинскую область арктические воздушные массы, определит прохладную погоду в регионе до конца недели. До конца недели температурный фон в регионе будет ниже средних климатических значений на 3-5 градусов.

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В Челябинской области 4 сентября похолодает до двух градусов. О распространении арктической воздушной массы предупредили синоптики Челябинского метеоцентра. «С распространением арктической воздушной массы на территории Челябинской области ожидается похолодание. Температура воздуха 5-10 градусов, при прояснении до двух градусов, днем 11-16», — уточнили синоптики. В регионе ожидаются кратковременные дожди, погода облачная с прояснением. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду. В Челябинске погода аналогичная, ночью около 7-9 градусов, днем 12-14 градусов тепла. Ранее синоптики предупреждали, что холодный фронт, который принесет в Челябинскую область арктические воздушные массы, определит прохладную погоду в регионе до конца недели. До конца недели температурный фон в регионе будет ниже средних климатических значений на 3-5 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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