В Челябинской области похолодает до двух градусов

В Челябинской области 4 сентября похолодает до двух градусов. О распространении арктической воздушной массы предупредили синоптики Челябинского метеоцентра.
«С распространением арктической воздушной массы на территории Челябинской области ожидается похолодание. Температура воздуха 5-10 градусов, при прояснении до двух градусов, днем 11-16», — уточнили синоптики.
В регионе ожидаются кратковременные дожди, погода облачная с прояснением. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду. В Челябинске погода аналогичная, ночью около 7-9 градусов, днем 12-14 градусов тепла.
Ранее синоптики предупреждали, что холодный фронт, который принесет в Челябинскую область арктические воздушные массы, определит прохладную погоду в регионе до конца недели. До конца недели температурный фон в регионе будет ниже средних климатических значений на 3-5 градусов.
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