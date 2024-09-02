Природа Погода В Челябинской области похолодает до двух градусов 03 сентября 2024 в 12:59 Размер текста - 17 + В регионе похолодает до двух градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 4 сентября похолодает до двух градусов. О распространении арктической воздушной массы предупредили синоптики Челябинского метеоцентра. «С распространением арктической воздушной массы на территории Челябинской области ожидается похолодание. Температура воздуха 5-10 градусов, при прояснении до двух градусов, днем 11-16», — уточнили синоптики. В регионе ожидаются кратковременные дожди, погода облачная с прояснением. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду. В Челябинске погода аналогичная, ночью около 7-9 градусов, днем 12-14 градусов тепла. Ранее синоптики предупреждали, что холодный фронт, который принесет в Челябинскую область арктические воздушные массы, определит прохладную погоду в регионе до конца недели. До конца недели температурный фон в регионе будет ниже средних климатических значений на 3-5 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области 4 сентября похолодает до двух градусов. О распространении арктической воздушной массы предупредили синоптики Челябинского метеоцентра. «С распространением арктической воздушной массы на территории Челябинской области ожидается похолодание. Температура воздуха 5-10 градусов, при прояснении до двух градусов, днем 11-16», — уточнили синоптики. В регионе ожидаются кратковременные дожди, погода облачная с прояснением. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду. В Челябинске погода аналогичная, ночью около 7-9 градусов, днем 12-14 градусов тепла. Ранее синоптики предупреждали, что холодный фронт, который принесет в Челябинскую область арктические воздушные массы, определит прохладную погоду в регионе до конца недели. До конца недели температурный фон в регионе будет ниже средних климатических значений на 3-5 градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям