«Темная лошадка»: у шефа полиции Екатеринбурга появился новый зам

Подполковник Хамидулин стал замначальника УМВД по Екатеринбургу
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Двадцать седьмое заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, подполковник мвд
Коллеги не знают, чего ожидать от нового замначальника Фото:

Курировать тыловую часть в УМВД России по Екатеринбургу теперь будет новый замначальника ведомства, подполковник Рафаэль Хамидулин. Информация об этом появилась на сайте городской полиции. При этом большинство коллег находятся в смятении, поскольку не знают, чего ожидать от офицера, сказал источник агентства.

«Он кажется „темной лошадкой“. Многие [коллеги] не знают, чего ожидать от него в новом статусе», — передал настроение в гарнизоне источник URA.RU.

Хамидулин ранее занимал пост замначальника по тылу управления екатеринбургского МВД. В его обязанности входит организация снабжения, хранения вооружения и боеприпасов, специальных средств и форменного обмундирования.

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Курировать тыловую часть в УМВД России по Екатеринбургу теперь будет новый замначальника ведомства, подполковник Рафаэль Хамидулин. Информация об этом появилась на сайте городской полиции. При этом большинство коллег находятся в смятении, поскольку не знают, чего ожидать от офицера, сказал источник агентства. «Он кажется „темной лошадкой“. Многие [коллеги] не знают, чего ожидать от него в новом статусе», — передал настроение в гарнизоне источник URA.RU. Хамидулин ранее занимал пост замначальника по тылу управления екатеринбургского МВД. В его обязанности входит организация снабжения, хранения вооружения и боеприпасов, специальных средств и форменного обмундирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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