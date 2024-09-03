«Темная лошадка»: у шефа полиции Екатеринбурга появился новый зам

Подполковник Хамидулин стал замначальника УМВД по Екатеринбургу

03 сентября 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Коллеги не знают, чего ожидать от нового замначальника Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Курировать тыловую часть в УМВД России по Екатеринбургу теперь будет новый замначальника ведомства, подполковник Рафаэль Хамидулин. Информация об этом появилась на сайте городской полиции. При этом большинство коллег находятся в смятении, поскольку не знают, чего ожидать от офицера, сказал источник агентства. «Он кажется „темной лошадкой“. Многие [коллеги] не знают, чего ожидать от него в новом статусе», — передал настроение в гарнизоне источник URA.RU. Хамидулин ранее занимал пост замначальника по тылу управления екатеринбургского МВД. В его обязанности входит организация снабжения, хранения вооружения и боеприпасов, специальных средств и форменного обмундирования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курировать тыловую часть в УМВД России по Екатеринбургу теперь будет новый замначальника ведомства, подполковник Рафаэль Хамидулин. Информация об этом появилась на сайте городской полиции. При этом большинство коллег находятся в смятении, поскольку не знают, чего ожидать от офицера, сказал источник агентства. «Он кажется „темной лошадкой“. Многие [коллеги] не знают, чего ожидать от него в новом статусе», — передал настроение в гарнизоне источник URA.RU. Хамидулин ранее занимал пост замначальника по тылу управления екатеринбургского МВД. В его обязанности входит организация снабжения, хранения вооружения и боеприпасов, специальных средств и форменного обмундирования.