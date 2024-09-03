«Темная лошадка»: у шефа полиции Екатеринбурга появился новый зам

Курировать тыловую часть в УМВД России по Екатеринбургу теперь будет новый замначальника ведомства, подполковник Рафаэль Хамидулин. Информация об этом появилась на сайте городской полиции. При этом большинство коллег находятся в смятении, поскольку не знают, чего ожидать от офицера, сказал источник агентства.
«Он кажется „темной лошадкой“. Многие [коллеги] не знают, чего ожидать от него в новом статусе», — передал настроение в гарнизоне источник URA.RU.
Хамидулин ранее занимал пост замначальника по тылу управления екатеринбургского МВД. В его обязанности входит организация снабжения, хранения вооружения и боеприпасов, специальных средств и форменного обмундирования.
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