02 сентября 2024

Губернатор Текслер устроил разнос в Верхнем Уфалее из-за недоделанной котельной. Видео

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Текслер остался недоволен задержкой сдачи котельной
Текслер остался недоволен задержкой сдачи котельной Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Верхний Уфалей 3 сентября осмотрел новую блочную газовую котельную, от которой зависит отопление города. Проект должен был быть сдан 31 августа, однако закончить работы в срок не удалось. Ответственным за объект, а также мэру Тарасову Текслер дал понять, что время есть до сентября и другого варианта нет, передает корреспондент URA.RU с места события.

«Вы еще можете успеть, что называется, на подножку уходящего поезда зайти. Других вариантов у вас нет. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Я сейчас к подрядчику обращаюсь, к руководству города обращаюсь, ну и ко всем коллегам, которые представляют правительство региона. Видно, что работа еще не закончена, но объект, повторюсь, критичный для системы теплоснабжения Уфалея» — заявил Текслер.

Ответственные за объект, а также мэр Верхнего Уфалея Сергей Тарасов заверили главу региона, что через 15-20 дней работы закончатся. Однако подметили, что строительство может продлиться и до октября. Тогда для обогрева будут переподключатся от старой котельной к новой.

Строительство новой газовой котельной начались еще в августе 2023 года. За это время на участке было выполнено: устройство фундаментов под трубы, монтаж каркаса, присоединение к электросетям, подведение газопровода, сборка различных устройств и другое. Сейчас продолжаются работы по устройству приточной, вытяжной вентиляции, установка контрольно-измерительной аппаратуры и автоматики.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Верхний Уфалей 3 сентября осмотрел новую блочную газовую котельную, от которой зависит отопление города. Проект должен был быть сдан 31 августа, однако закончить работы в срок не удалось. Ответственным за объект, а также мэру Тарасову Текслер дал понять, что время есть до сентября и другого варианта нет, передает корреспондент URA.RU с места события. «Вы еще можете успеть, что называется, на подножку уходящего поезда зайти. Других вариантов у вас нет. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Я сейчас к подрядчику обращаюсь, к руководству города обращаюсь, ну и ко всем коллегам, которые представляют правительство региона. Видно, что работа еще не закончена, но объект, повторюсь, критичный для системы теплоснабжения Уфалея» — заявил Текслер. Ответственные за объект, а также мэр Верхнего Уфалея Сергей Тарасов заверили главу региона, что через 15-20 дней работы закончатся. Однако подметили, что строительство может продлиться и до октября. Тогда для обогрева будут переподключатся от старой котельной к новой. Строительство новой газовой котельной начались еще в августе 2023 года. За это время на участке было выполнено: устройство фундаментов под трубы, монтаж каркаса, присоединение к электросетям, подведение газопровода, сборка различных устройств и другое. Сейчас продолжаются работы по устройству приточной, вытяжной вентиляции, установка контрольно-измерительной аппаратуры и автоматики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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