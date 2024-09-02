Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Верхний Уфалей 3 сентября осмотрел новую блочную газовую котельную, от которой зависит отопление города. Проект должен был быть сдан 31 августа, однако закончить работы в срок не удалось. Ответственным за объект, а также мэру Тарасову Текслер дал понять, что время есть до сентября и другого варианта нет, передает корреспондент URA.RU с места события.
«Вы еще можете успеть, что называется, на подножку уходящего поезда зайти. Других вариантов у вас нет. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Я сейчас к подрядчику обращаюсь, к руководству города обращаюсь, ну и ко всем коллегам, которые представляют правительство региона. Видно, что работа еще не закончена, но объект, повторюсь, критичный для системы теплоснабжения Уфалея» — заявил Текслер.
Ответственные за объект, а также мэр Верхнего Уфалея Сергей Тарасов заверили главу региона, что через 15-20 дней работы закончатся. Однако подметили, что строительство может продлиться и до октября. Тогда для обогрева будут переподключатся от старой котельной к новой.
Строительство новой газовой котельной начались еще в августе 2023 года. За это время на участке было выполнено: устройство фундаментов под трубы, монтаж каркаса, присоединение к электросетям, подведение газопровода, сборка различных устройств и другое. Сейчас продолжаются работы по устройству приточной, вытяжной вентиляции, установка контрольно-измерительной аппаратуры и автоматики.
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