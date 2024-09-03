Полиция подключила полиграф к делу об убийстве школьницы в Нижнем Тагиле

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Клипарт по теме Детектор лжи, полиграф. Курган, допрос, детектор лжи, полиграф
На детекторе проверят и задержанного подозреваемого (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле бесследно пропала 12-летняя школьница

Полиция прибегла к полиграфу в расследовании исчезновения 12-летней школьницы Насти Якиной в Нижнем Тагиле. Об этом URA.RU рассказал официальный представитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

«Сыщики применяют детектор лжи, более известный в народе как полиграф», — пояснил полковник. Ранее сообщалось, что по подозрению в причастности к исчезновению девочки задержан мужчина, который жил по соседству с семьей. В его комнате в общежитии якобы найдены следы крови.

Настя Якина пропала 31 августа, когда не вернулась с прогулки. На поиски ребенка были брошены все силы полиции Нижнего Тагила и волонтеры. В итоге было найдено тело девочки, поиски приостановлены. Более подробно о происшествии, — в сюжете URA.RU.

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Полиция прибегла к полиграфу в расследовании исчезновения 12-летней школьницы Насти Якиной в Нижнем Тагиле. Об этом URA.RU рассказал официальный представитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. «Сыщики применяют детектор лжи, более известный в народе как полиграф», — пояснил полковник. Ранее сообщалось, что по подозрению в причастности к исчезновению девочки задержан мужчина, который жил по соседству с семьей. В его комнате в общежитии якобы найдены следы крови. Настя Якина пропала 31 августа, когда не вернулась с прогулки. На поиски ребенка были брошены все силы полиции Нижнего Тагила и волонтеры. В итоге было найдено тело девочки, поиски приостановлены. Более подробно о происшествии, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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