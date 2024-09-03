Полиция подключила полиграф к делу об убийстве школьницы в Нижнем Тагиле

Полиция прибегла к полиграфу в расследовании исчезновения 12-летней школьницы Насти Якиной в Нижнем Тагиле. Об этом URA.RU рассказал официальный представитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
«Сыщики применяют детектор лжи, более известный в народе как полиграф», — пояснил полковник. Ранее сообщалось, что по подозрению в причастности к исчезновению девочки задержан мужчина, который жил по соседству с семьей. В его комнате в общежитии якобы найдены следы крови.
Настя Якина пропала 31 августа, когда не вернулась с прогулки. На поиски ребенка были брошены все силы полиции Нижнего Тагила и волонтеры. В итоге было найдено тело девочки, поиски приостановлены. Более подробно о происшествии, — в сюжете URA.RU.
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