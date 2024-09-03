Поиски 12-летней школьницы в Нижнем Тагиле приостановлены

03 сентября 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Девочку ищут полиция и волонтеры (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле бесследно пропала 12-летняя школьница Поиски 12-летней школьницы Насти Якиной, пропавшей в Нижнем Тагиле, приостановлены. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» на своей странице во «ВКонтакте». «Стоп, проверка информации!» — говорится в сообщении волонтеров в соцсети. Чем вызвана приостановка, не уточняется. Настя Якина пропала 31 августа, она ушла гулять и не вернулась. На поиски ребенка брошены 140 полицейских Нижнего Тагила и волонтеры трех поисковых отрядов. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Более подробно о загадочном исчезновении подростка, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поиски 12-летней школьницы Насти Якиной, пропавшей в Нижнем Тагиле, приостановлены. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» на своей странице во «ВКонтакте». «Стоп, проверка информации!» — говорится в сообщении волонтеров в соцсети. Чем вызвана приостановка, не уточняется. Настя Якина пропала 31 августа, она ушла гулять и не вернулась. На поиски ребенка брошены 140 полицейских Нижнего Тагила и волонтеры трех поисковых отрядов. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Более подробно о загадочном исчезновении подростка, — в сюжете URA.RU.