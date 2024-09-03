Найти тело убитой школьницы в Нижнем Тагиле позволил секретный эксперимент

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Приезд Надбитова (справа) в Нижний Тагил ускорил результат в поисках ребенка Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле бесследно пропала 12-летняя школьница

Найти тело Насти Якиной и задержать подозреваемого в ее убийстве позволил некий оперативно-тактический эксперимент, к которому прибег бывший начальник, а ныне первый замруководителя свердловского СКР Анатолий Надбитов. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом поисков ребенка в Нижнем Тагиле.

«Приезд Надбитова придал значительный импульс расследованию уголовного дела. По его указанию был впервые применен некий оперативно-тактический эксперимент, который позволил раскрыть обстоятельства исчезновения ребенка. Очень важные улики также были обнаружены в подвале общежития», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас продолжается обследование помещения с использованием технических средств. Инсайдер подчеркнул, что методика расследования, позволившая найти тело ребенка и вычислить подозреваемого, держится в строгом секрете.

Настя Якина пропала 31 августа, когда ушла гулять и не вернулась домой. Ее искали четверо суток и нашли мертвой, в подвале общежития. По подозрению в причастности к убийству ребенка задержан сосед, в его комнате нашли следы крови. Также некие очень важные улики были найдены на верхних этажах здания. Более подробно о трагедии, — в сюжете URA.RU.

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Найти тело Насти Якиной и задержать подозреваемого в ее убийстве позволил некий оперативно-тактический эксперимент, к которому прибег бывший начальник, а ныне первый замруководителя свердловского СКР Анатолий Надбитов. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом поисков ребенка в Нижнем Тагиле. «Приезд Надбитова придал значительный импульс расследованию уголовного дела. По его указанию был впервые применен некий оперативно-тактический эксперимент, который позволил раскрыть обстоятельства исчезновения ребенка. Очень важные улики также были обнаружены в подвале общежития», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что сейчас продолжается обследование помещения с использованием технических средств. Инсайдер подчеркнул, что методика расследования, позволившая найти тело ребенка и вычислить подозреваемого, держится в строгом секрете. Настя Якина пропала 31 августа, когда ушла гулять и не вернулась домой. Ее искали четверо суток и нашли мертвой, в подвале общежития. По подозрению в причастности к убийству ребенка задержан сосед, в его комнате нашли следы крови. Также некие очень важные улики были найдены на верхних этажах здания. Более подробно о трагедии, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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