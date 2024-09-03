Найти тело убитой школьницы в Нижнем Тагиле позволил секретный эксперимент

03 сентября 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Приезд Надбитова (справа) в Нижний Тагил ускорил результат в поисках ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле бесследно пропала 12-летняя школьница Найти тело Насти Якиной и задержать подозреваемого в ее убийстве позволил некий оперативно-тактический эксперимент, к которому прибег бывший начальник, а ныне первый замруководителя свердловского СКР Анатолий Надбитов. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом поисков ребенка в Нижнем Тагиле. «Приезд Надбитова придал значительный импульс расследованию уголовного дела. По его указанию был впервые применен некий оперативно-тактический эксперимент, который позволил раскрыть обстоятельства исчезновения ребенка. Очень важные улики также были обнаружены в подвале общежития», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что сейчас продолжается обследование помещения с использованием технических средств. Инсайдер подчеркнул, что методика расследования, позволившая найти тело ребенка и вычислить подозреваемого, держится в строгом секрете. Настя Якина пропала 31 августа, когда ушла гулять и не вернулась домой. Ее искали четверо суток и нашли мертвой, в подвале общежития. По подозрению в причастности к убийству ребенка задержан сосед, в его комнате нашли следы крови. Также некие очень важные улики были найдены на верхних этажах здания. Более подробно о трагедии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Найти тело Насти Якиной и задержать подозреваемого в ее убийстве позволил некий оперативно-тактический эксперимент, к которому прибег бывший начальник, а ныне первый замруководителя свердловского СКР Анатолий Надбитов. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом поисков ребенка в Нижнем Тагиле. «Приезд Надбитова придал значительный импульс расследованию уголовного дела. По его указанию был впервые применен некий оперативно-тактический эксперимент, который позволил раскрыть обстоятельства исчезновения ребенка. Очень важные улики также были обнаружены в подвале общежития», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что сейчас продолжается обследование помещения с использованием технических средств. Инсайдер подчеркнул, что методика расследования, позволившая найти тело ребенка и вычислить подозреваемого, держится в строгом секрете. Настя Якина пропала 31 августа, когда ушла гулять и не вернулась домой. Ее искали четверо суток и нашли мертвой, в подвале общежития. По подозрению в причастности к убийству ребенка задержан сосед, в его комнате нашли следы крови. Также некие очень важные улики были найдены на верхних этажах здания. Более подробно о трагедии, — в сюжете URA.RU.